6 bàn thắng của Ronaldo vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi.

Một lần nữa, con số bàn thắng chính xác của Cristiano Ronaldo lại là chủ đề gây tranh cãi trên truyền thông quốc tế. Trang thông tin bóng đá quốc tế Transfermarkt vừa cho biết chỉ ghi nhận CR7 đã ghi được 978 bàn thắng trong sự nghiệp và không công nhận 6 bàn thắng tại Arab Club Champions Cup 2023.

Năm 2023, Ronaldo tỏa sáng rực rỡ trên hành trình đưa CLB Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup - giải đấu cấp CLB thuộc LĐBĐ Ả Rập (UAFA). CR7 giành ngôi Vua phá lưới với 6 pha lập công, bao gồm một cú đúp trong trận chung kết.

Ronaldo đã ghi 138 bàn thắng cho Al Nassr kể từ khi gia nhập CLB này năm 2022

Tuy nhiên, cho tới nay các cơ quan thống kê vẫn tranh cãi về tính chính thức của Arab Club Champions Cup. UAFA hiện có 2 giải đấu danh giá bậc nhất là FIFA Arab Cup (cấp ĐTQG) và Arab Club Champions Cup (cấp CLB). Theo quy định FIFA, những trận đấu thuộc FIFA Arab Cup được tính tương đương với trận giao hữu quốc tế cấp ĐTQG và có tính điểm trên BXH FIFA cũng như công nhận thành tích cá nhân cho các cầu thủ.

Nhưng các trận đấu giao hữu cấp CLB từ trước đến nay vốn không được tính là chính thức. Arab Club Champions Cup với thể thức quy tụ các CLB đến từ cả châu Á và châu Phi cũng chưa được xác nhận là ngang cấp với những giải đấu truyền thống như AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) hay CAF Champions League (Cúp C1 châu Phi).

Trái với Transfermarkt, IFFHS (Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới) vẫn công nhận toàn bộ 6 bàn thắng tại Arab Club Champions Cup vào thành tích ghi bàn của Ronaldo.

Nhưng cho dù có 6 bàn thắng nói trên hay không, CR7 vẫn đang bỏ xa Messi trong cuộc đua đến cột mốc 1000 bàn thắng (Messi hiện ghi được 936 bàn). Từ đầu mùa giải 2026/27, ngôi sao người Bồ Đào Nha duy trì phong độ làm bàn ổn định trong màu áo Al Nassr với 9 pha lập công sau 12 trận. Cột mốc 1000 bàn chỉ còn là vấn đề thời gian và sẽ không ngạc nhiên nếu CR7 đạt được mục tiêu này ngay trong mùa giải 2026/27.