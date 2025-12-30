Yasuhiro Yamane không phải reviewer thông thường. Ông là nhà báo công nghệ người Nhật, sống và làm việc tại Hong Kong, đã theo dõi thị trường di động từ đầu những năm 2000. Trong suốt hơn hai thập kỷ, Yamane đã sưu tầm hơn 1.800 chiếc điện thoại, từ những mẫu phổ thông cho đến các thiết bị mang tính thử nghiệm, và tự gọi mình là một “nhà nghiên cứu điện thoại di động”.

Vì thế, việc Yamane quyết định bay sang Hàn Quốc chỉ để mua Galaxy Z TriFold – mẫu smartphone gập nhiều lần đầu tiên của Samsung – khiến cộng đồng công nghệ không khỏi tò mò. Theo ông, ngay cả trước khi thiết bị chính thức ra mắt, TriFold đã là một sản phẩm “phải trải nghiệm”.

Chiếc điện thoại Samsung đầu tiên Yamane từng mua là SGH-E400, một mẫu flip phone ra mắt năm 2003. Ông vẫn nhớ rõ cảm giác khác biệt của thiết kế bo tròn, màu sắc sang trọng – điều hiếm thấy vào thời điểm mà phần lớn điện thoại còn rất khô cứng về hình thức.

Trong bộ sưu tập khổng lồ của mình, thiết bị để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Yamane là Serenata (SGH-F310) – chiếc điện thoại âm nhạc cao cấp do Samsung hợp tác cùng Bang & Olufsen năm 2007. Theo ông, đây là “chiếc điện thoại đẹp nhất từng được tạo ra”, từ thiết kế, cơ chế trượt cho tới chất lượng âm thanh.

Ngày nay, Yamane cho rằng hiệu năng không còn là yếu tố phân biệt lớn giữa các smartphone. Thứ ông quan tâm hơn là thiết kế, trải nghiệm và công nghệ mới – lý do khiến ông gắn bó với các dòng Galaxy Z Fold trong nhiều năm qua.

Theo Yamane, Samsung không chỉ dẫn đầu ở phần cứng màn hình gập, mà còn ở giao diện người dùng tối ưu cho thiết bị gập. Những tính năng như chia màn hình, đa nhiệm hay chuyển đổi ứng dụng được Samsung làm tốt hơn phần còn lại của thị trường.

Khi nghe tin Samsung chuẩn bị ra mắt một thiết bị gập nhiều lần với form factor hoàn toàn mới, Yamane tin rằng đây không chỉ là một biến thể, mà là một hướng đi mới cho smartphone. Và để trải nghiệm sớm nhất, ông chọn cách đơn giản nhất: bay sang Hàn Quốc mua máy.

Ấn tượng đầu tiên của Yamane khi cầm Galaxy Z TriFold là cảm giác về một thiết bị hoàn toàn mới, nằm giữa smartphone và tablet. Với màn hình khi mở ra tương đương ba chiếc smartphone dạng thanh ghép lại, ông từng lo lắng về độ dày và trọng lượng. Nhưng thực tế, TriFold cho cảm giác mỏng, nhẹ và cân đối hơn dự đoán.

Màn hình 10 inch khi mở hoàn toàn là điểm khiến Yamane phấn khích nhất. Theo ông, đây là kích thước đủ lớn để thay đổi cách sử dụng thiết bị di động, đặc biệt với công việc và sáng tạo nội dung.

Trong quá trình sử dụng, Yamane đánh giá cao khả năng đa nhiệm của Galaxy Z TriFold. Ngay cả khi chạy hai ứng dụng cùng lúc, không gian hiển thị vẫn thoải mái. Với ba ứng dụng – chẳng hạn email, bản đồ và tài liệu PDF – trải nghiệm vẫn không bị gò bó.

Ông thường sử dụng máy theo chiều dọc, nửa trên xem video, nửa dưới đọc tin hoặc nhắn tin – một cách dùng rất phù hợp ở những không gian chật hẹp như tàu điện ngầm. Khi kết hợp với bàn phím Bluetooth và Samsung DeX, TriFold thậm chí có thể thay thế laptop cho nhiều tác vụ viết lách và nghiên cứu.

Theo Yamane, Galaxy Z TriFold đặc biệt phù hợp với nhà sáng tạo nội dung, người làm việc văn phòng và những ai thường xuyên đa nhiệm. Với những người vốn phải mang theo cả laptop lẫn tablet, TriFold có thể đảm nhiệm phần lớn nhu cầu chỉ với một thiết bị.

Sau khi mang máy về Nhật Bản và cho khoảng 100 người quen trải nghiệm, Yamane nhận thấy phản ứng chung đều giống nhau: “đây là một form factor hoàn toàn mới”. Nhiều người bày tỏ sự háo hức chờ ngày thiết bị này được bán chính thức tại Nhật.

Ở góc nhìn của một người theo dõi ngành di động hơn 20 năm, Yamane cho rằng Galaxy Z TriFold là minh chứng cho năng lực tổng thể của Samsung – từ phần cứng, phần mềm cho tới cách tối ưu trải nghiệm người dùng.

Ông mô tả TriFold là thiết bị mang lại giá trị vượt xa phép cộng đơn giản giữa smartphone và tablet. Đó là một lời gợi ý về tương lai của thiết bị di động, nơi kích thước màn hình không còn là giới hạn, nhưng tính di động vẫn được giữ nguyên.

Với Yamane, việc được trải nghiệm những form factor mới như Galaxy Z TriFold chính là niềm vui lớn nhất trong hành trình làm “nhà nghiên cứu điện thoại”. Và nếu nhìn từ câu chuyện của ông, có lẽ TriFold không chỉ là một sản phẩm mới – mà là một thử nghiệm nghiêm túc cho tương lai smartphone gập nhiều lần.