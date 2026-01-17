Nhà báo Indonesia: “U23 Việt Nam đã khiến tất cả bất ngờ, có thể làm nên lịch sử”

Phóng viên thể thao nổi tiếng người Indonesia, Hery Kurniawan, vừa đưa ra những bình luận đáng chú ý về chiến thắng của U23 Việt Nam trước UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026. Cây bút này hết lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“U23 Việt Nam đã tiến vào bán kết giải châu Á? Liệu rằng họ có thể làm nên lịch sử?

U23 Việt Nam vừa có màn trình diễn xuất sắc tại giải châu Á. Họ thậm chí đã tiến vào bán kết sau khi đánh bại đối thủ nặng ký là UAE 3-2 sau khi phải bước vào hiệp phụ.

U23 Việt Nam hiện là đại diện Đông Nam Á thành công nhất tại giải Đông Nam Á. Chỉ có Việt Nam là đội duy nhất từng vào tới chung kết và giành chức Á quân sau khi thua Uzbekistan vào năm 2018.

Giờ đây, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội rất lớn để đạt được những thành tích như thế hệ năm 2018 và đứng trước những cột mốc lịch sử mới. Họ sở hữu tiềm lực và sức mạnh đáng gờm tại giải châu Á năm 2026” – phóng viên Hery Kurniawan đánh giá.

U23 Việt Nam vẫn đang gây ấn tượng rất mạnh với truyền thông quốc tế.

Trong khi đó, cây bút Vincentius Atmaja của tờ Bola cũng dành lời khen cho U23 Việt Nam và HLV trưởng Kim Sang-sik:

“U23 Việt Nam đã có một hành trình rất đáng chú ý khi lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Đây là một thành tích ấn tượng, tiếp nối thành công của đội tuyển U23 Indonesia năm 2024.

Trong trận đấu với UAE, U23 Việt Nam đã liên tục dẫn trước. Đặc biệt là trong thời gian bù giờ, U23 Việt Nam đã khiến tất cả bất ngờ bằng sự kiên cường vượt trội và ghi bàn thắng quyết định ở phút 101, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 nhờ công của Minh Phúc.

Huấn luyện viên đội U23 Việt Nam, ông Kim Sang-sik, rất hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Ông khẳng định mạnh mẽ rằng Việt Nam hiện là một thế lực không thể xem thường trong bóng đá châu Á.

Bằng việc lọt vào bán kết, U23 Việt Nam đã lặp lại thành tích tám năm trước. Khi đó, "Những chiến binh ngôi sao vàng" thậm chí còn vào đến trận chung kết”.

Theo phân nhánh ở giải đấu năm nay, tại vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa U23 Trung Quốc và Uzbekistan.