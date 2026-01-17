AFC: “May mắn đã mỉm cười với U23 Việt Nam”

“May mắn đã mỉm cười với Việt Nam khi họ vượt qua thử thách khó khăn để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch với chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở tứ kết.

UAE đã hai lần nỗ lực gỡ hòa nhưng cuối cùng trận đấu đã được Phạm Minh Phúc ấn định chiến thắng, giúp Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc vào thứ Ba. Đây là lần đầu tiên đội bóng Đông Nam Á này góp mặt ở vòng bán kết kể từ khi giành vị trí á quân năm 2018” – AFC viết.

AFC cũng đánh giá rằng U23 Việt Nam đã tận dụng cực tốt những lỗ hổng của UAE để ghi những bàn thắng quan trọng:

“Những pha bỏ lỡ cơ hội đã khiến UAE phải trả giá khi Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở phút tiếp theo. Đinh Bắc rất khéo léo vượt qua Khamis Al Mansoori trước khi tung đường chuyền thấp vào vòng cấm địa cho Nguyễn Lê Phát dễ dàng đệm bóng vào lưới…”

Trang AFC cũng ấn tượng với bàn thắng quyết định của U23 Việt Nam trong hiệp phụ:

“Tuy nhiên, Việt Nam đã thành công ở lần thử thứ ba khi pha đột phá vào vòng cấm của Thanh Nhân ở phút 101 bị chặn lại nhưng bóng lăn đến chỗ Minh Phúc, người đã bình tĩnh tung cú sút mạnh mẽ hạ gục Tawhid, đưa đội nhà vào bán kết”.

AFC đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam.

Một số phương tiện truyền thông trong khu vực Đông Nam Á cũng tán dương chiến thắng của U23 Việt Nam. Theo Siamsport của Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik làm nên lịch sử khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ, qua đó lần thứ hai giành quyền vào bán kết giải đấu cấp châu lục, sau kỳ tích á quân năm 2018.

Điểm nhấn lớn nhất, theo Siam Sport, đến ở phút 101 khi Phạm Minh Phúc tung cú dứt điểm quyết đoán, mang về bàn thắng định đoạt số phận trận đấu. U23 Việt Nam sau đó bảo toàn thành quả để khép lại chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.