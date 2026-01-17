Báo Indonesia ngỡ ngàng với chiến thắng của U23 Việt Nam

Gặp nhiều khó khăn trước UAE, song bản lĩnh đã giúp U23 Việt Nam 3 lần vươn lên dẫn trước và bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 3-2 qua đó tiến vào bán kết giải châu Á. Chiến tích này gây ấn tượng rất mạnh với truyền thông Indonesia.

Trang CNN Indonesia bất ngờ với cách mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hạ gục UAE: “Việt Nam đã giành vé vào bán kết giải châu Á sau chiến thắng nghẹt thở trước UAE ở tứ kết. Trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng.

Cả hai đội đều tấn công dồn dập và ghi bàn. Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Nguyễn Lê Phát ở phút 39, trước khi Ndiaye Junior gỡ hòa bốn phút sau đó. Tỷ số vẫn là 1-1 khi kết thúc hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam chủ động gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Kết quả là, Việt Nam đã giành lại thế dẫn trước ở phút 63 nhờ bàn thắng đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc.

Năm phút sau, UAE đã ghi được bàn thắng nhờ pha đánh đầu của Mansoor Al Menhali, đưa tỷ số lên 2-2. Trận đấu ngày càng căng thẳng. Võ Anh Quân suýt ghi bàn, nhưng cú đánh đầu cận thành của anh đã bị Tawhid cản phá.

Báo Indo ấn tượng mạnh với U23 Việt Nam.

Trận hòa 2-2 kéo dài đến hết hiệp hai và buộc phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ thứ nhất, Việt Nam một lần nữa chói sáng với bàn thắng thứ ba của Phạm Minh Phúc. UAE sau đó cố gắng tấn công, nhưng Việt Nam đã thi đấu rất hay để cản phá những đợt lên bóng của đối thủ, bảo toàn tỷ số 3-2 để giành vé vào bán kết”.

Trong khi đó, trang Olret.viva của Indonesia ca ngợi: “U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc ở tứ kết giải U23 châu Á, đánh bại UAE 3-2 sau 120 phút đầy kịch tính.

Chiến thắng vang dội này không chỉ giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành vé vào bán kết, mà còn chính thức phá vỡ "lời nguyền" chưa từng đánh bại đối thủ này trong một giải đấu chính thức, viết nên một chương mới đầy tự hào trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Có rất nhiều lời khen ngợi dành cho màn trình diễn của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik”.

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Uzbekistan vs Trung Quốc tại vòng bán kết.