Đội trưởng U23 Việt Nam nói lời xúc động, dành lời khen đặc biệt tới Đình Bắc

“Chắc chắn rồi, sự xuất hiện của Đình Bắc đã mang đến điều khác biệt. Điều đó nằm trong toan tính của HLV Kim Sang-sik và toàn đội đã triển khai tốt điều đó. Toàn đội U23 Việt Nam rất vui và xin dành tặng thắng lợi này đến cho người hâm mộ”, đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ.

Đình Bắc tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong tập thể U23 Việt Nam.

Ở trận thắng U23 UAE 3-2 tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik buộc phải thay người ở phút 35 khi Viktor Lê bị đối thủ ngã đè vào vùng đầu, gây choáng váng và không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng rồi chính điều này lại dẫn đến bước ngoặt của trận đấu.

Phút 39, cầu thủ vào sân thay người là Đình Bắc có pha xử lý bình tĩnh và đẳng cấp bên cánh trái, sau đó căng ngang chuẩn xác để Lê Phát đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động và được đền đáp ở phút 62. Từ một pha phối hợp bài bản bên cánh phải, Đình Bắc chờ đường tạt bóng của đồng đội để thực hiện cú đánh đầu ngược cực kỳ đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1.

Văn Khang và đồng đội duy trì mạch toàn thắng tại VCK U23 châu Á 2026.

Với cá nhân Văn Khang, ngoài niềm vui chiến thắng, tiền vệ này cũng nhấn mạnh U23 Việt Nam cần rút ra những bài học: “Tất nhiên, U23 Việt Nam hôm nay đã để đối thủ ghi 2 bàn từ những pha tạt cánh đánh đầu và đó là điều chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo”.

Đội trưởng U23 Việt Nam kết lại: “Động lực duy nhất của U23 Việt Nam chính là lá cờ tổ quốc trên ngực trái. Đồng thời, toàn đội quyết chiến đấu để hướng tới mục tiêu cao chào mừng đại hội Đảng”.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc ở vòng tiếp theo. Trận bán kết này sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 20/1 tới (giờ Hà Nội).