Nhà báo Indonesia: "U23 Việt Nam chẳng biết sợ là gì, họ sẽ khiến U23 Hàn Quốc phải sốc"

Chờ đợi vào HLV Gong Oh-kyun

Đã có không ít ý kiến trái chiều xuất hiện sau trận hòa 2-2 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Nhiều người đánh giá U23 Việt Nam đáng lẽ nên có 3 điểm, nhưng cũng có những người tin U23 Thái Lan xứng đáng với chiến thắng.

Nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen không thiên theo ý kiến nào. Cây viết người Indonesia bày tỏ quan điểm với chúng tôi:

"U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có lý do để không đáng mất điểm. U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng sít sao, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên khi U23 Thái Lan đưa mọi thứ về vạch xuất phát.

Tôi không tin vào cụm từ "xứng đáng" bởi luôn có sự may mắn nhất định trong bóng đá. Dẫu vậy, tôi sẽ không nói rằng U23 Thái Lan gặp may khi có bàn gỡ hòa, hay U23 Việt Nam xui xẻo với bàn thua ở phút cuối. Lý do bởi mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

Bóng đá là như vậy đấy, đôi khi bạn sẽ mất 3 điểm chỉ trong nháy mắt".

U23 Việt Nam không thể có niềm vui trọn vẹn trước U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam trình diễn bộ mặt phóng khoáng và vô cùng đáng xem ở VCK U23 châu Á 2022. Điều đó khác so với sự thực dụng từng diễn ra ở SEA Games 31.

Nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen tỏ ra thích thú với những gì U23 Việt Nam thể hiện:

"Trước khi VCK U23 châu Á 2022 diễn ra, tôi đã nghĩ U23 Việt Nam sẽ thể hiện màn trình diễn khác so với trước đây. Và thực tế cho thấy HLV Gong Oh-kyun mang đến cách tiếp cận trận đấu khá mới mẻ. Tất nhiên lối đá do HLV Gong Oh-kyun xây dựng vẫn có phần nào đó giống với HLV Park Hang-seo, nhưng vẫn có những sự khác biệt lớn và điều đó là cần thiết.

HLV Gong Oh-kyun cũng đang nắm trong tay nhiều gương mặt mới. Thành thực mà nói, tôi không theo dõi họ thi đấu quá nhiều. Những với những gì các cầu thủ đã thể hiện, HLV Gong Oh-kyun đã cho thấy bản thân chuẩn bị cho trận đấu tốt như thế nào. Ông ấy kiên trì với triết lý của mình thay vì rập khuôn chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Sự tươi mới của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 tạo ra sự phấn khích lớn.

HLV Gong Oh-kyun cố gắng phát huy tối đa năng lực của cần thủ thay vì gò ép họ vào một hệ thống cứng nhắc. Tất nhiên sẽ có lúc đội thi đấu không thực sự trơn tru và HLV Gong có nhiệm vụ cải thiện điều đó trong các buổi tập.

Sẽ rất thú vị khi xem HLV Gong sẽ đối phó thế nào với U23 Hàn Quốc ở trận cầu tới. Hãy chờ đợi xem ông ấy sẽ tiếp tục để các cầu thủ chơi bóng đúng nghĩa hay sẽ sử dụng lối đá thực dụng và bài bản hơn".

U23 Việt Nam sẽ tạo ra cú sốc trước U23 Hàn Quốc

Sau trận hòa trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ bước vào thử thách khó khăn nhất khi chạm mặt U23 Hàn Quốc. Trong trận mở màn, đội bóng xứ Kim chi đã đại thắng U23 Malaysia với tỷ số 4-1.

Dù mọi thứ dự báo sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam nhưng nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen vẫn giữ thái độ rất lạc quan:

"Trong bóng đá, chẳng có gì là không thể. U23 Việt Nam nổi tiếng không biết sợ là gì. Họ sẽ tạo ra cú sốc trước bất cứ đối thủ nào và U23 Hàn Quốc không phải ngoại lệ. Tất nhiên 3 điểm là điều rất tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ giành 1 điểm ở trận đấu này.

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ suy nghĩ ra sao sau trận hòa U23 Thái Lan. Họ không nên nghĩ ngợi hay tiếc nuối quá nhiều mà cần tập trung vào trận gặp U23 Hàn Quốc".

Liệu U23 Việt Nam có thể kiếm được kết quả như ý trước U23 Hàn Quốc?

Thậm chí, nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen còn đánh giá trận gặp U23 Hàn Quốc là cuộc đấu không được phép thua trận của U23 Việt Nam. Cây viết của tờ Bola nói tiếp với chúng tôi:

"Với tình hình hiện tại của bảng đấu, U23 Việt Nam không được để thua trận. Các cầu thủ U23 Việt Nam cần giữ vững niềm tin rằng họ đủ sức tạo ra một kết quả tích cực trước Hàn Quốc.

Có sự thật rằng mọi người sẽ đều đánh giá U23 Hàn Quốc cao hơn U23 Việt Nam ở trận cầu tới. Nhưng trong bóng đá, mạnh hơn không đồng nghĩa với chiến thắng.

U23 Hàn Quốc hiểu rằng họ phải chạm mặt những đối thủ khó chơi hơn nhiều sau trận gặp U23 Malaysia. Điều đó đồng nghĩa U23 Hàn Quốc cần mang đến màn trình diễn ấn tượng hơn.

Thứ hạng hay trình độ sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu hai đội mắc sai lầm".

U23 Việt Nam cần tiếp tục giữ được sự tự tin giống như ở trận gặp U23 Thái Lan.

Với những gì U23 Việt Nam thể hiện, không ít CĐV mong chờ thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ tiến xa ở VCK U23 châu Á 2022. Tuy nhiên nhà báo Gregah Nurikhsani Estuning Marhaen nghĩ điều đó không nên được đề cập vào lúc này:

"Các cầu thủ U23 Việt Nam đừng nghĩ xa xôi quá, thay vào đó họ hãy nghĩ đến từng thời điểm của giải đấu thôi. Kỳ vọng nhiều thì sẽ rất đau đớn nếu gặp phải thất bại.

Chúng ta không thể dự đoán đội bóng sẽ tiến sâu tới đâu chỉ bằng kết quả của một trận đấu. Những vòng đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn vòng bảng rất nhiều. Ban huấn luyện sẽ có đánh giá riêng để giải quyết vấn đề.

Theo tôi nghĩ, nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, ban huấn luyện sẽ có những thay đổi về con người hay chiến thuật".

