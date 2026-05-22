Nhà báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu rất khó tại World Cup”

Trang Bola của Indonesia vừa có bài đánh giá về U17 Việt Nam trước thềm giải U17 World Cup 2026. Phóng viên thể thao Hery Kurniawan cho rằng việc trở thành đội duy nhất tại Đông Nam Á góp mặt ở World Cup, chính là một thành tích đặc biệt của thầy trò HLV Roland. Cây bút người Indonesia đặt tiêu đề: “Chỉ có một quốc gia duy nhất tại ASEAN góp mặt tại U17 World Cup”.

“Đội U17 Việt Nam đã đạt được một thành tích đặc biệt. Đội hình trẻ tuổi “Những chiến binh sao Vàng” đã giành được một suất dự World Cup 2026.

Điều thú vị là, đội tuyển U17 Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giành được vé tham dự World Cup U17 năm 2026. Những chiến binh sao Vàng sẽ cùng với tám quốc gia châu Á khác cũng đã giành quyền tham dự giải đấu này” – phóng viên Hery Kurniawan nhấn mạnh.

Cây bút của Bola cũng cho rằng U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu rất nặng tại kỳ World Cup sắp tới.

“Đội tuyển U17 Việt Nam nằm trong một bảng đấu rất khó khăn tại World Cup U17 năm 2026. Trong lễ bốc thăm FIFA gần đây, họ được xếp vào bảng G.

Ba quốc gia mạnh sẵn sàng tranh tài với đội tuyển U17 Việt Nam tại bảng G của Giải vô địch U17 thế giới năm 2026. Đó là Mali, New Zealand và Bỉ.

Điều thú vị là, Giải vô địch thế giới U17 năm 2026 sẽ là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam tham dự. Trước đây, họ chưa từng giành quyền tham dự đấu trường quốc tế ở lứa tuổi này.”.

Phóng viên Hery Kurniawan cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 Indonesia không thể cùng U17 Việt Nam tham dự World Cup:

“Trong khi đó, đội tuyển U17 Indonesia đã không giành được vé tham dự World Cup U17 năm 2026. Đội bóng do huấn luyện viên Kurniawan Dwi Yulianto dẫn dắt chỉ hài lòng với vị trí cuối bảng tại giải U17 châu Á 2026. Đội tuyển U17 Indonesia đã chẳng thể lặp lại thành công của thế hệ trước”.

Theo thể thức của FIFA, ngoài các đội nhất nhì mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sẽ đoạt vé tiến vào vòng loại trực tiếp tại U17 World Cup 2026.

U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12 tới.