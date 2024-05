Hàng loạt ngân hàng mới đây đã thông báo thúc giục các khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học khuôn mặt trước ngày 1/7/2024.

VPBank cho biết, tuân thủ quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao an toàn giao dịch trực tuyến, từ 1/7/2024, VPBank triển khai tăng cường xác thực giao dịch trên VPBank NEO sử dụng Smart OTP kết hợp với dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt được lưu trong CCCD gắn chip.

Giao dịch trên VPBank NEO áp dụng giải pháp này bao gồm: Chuyển khoản/ví điện tử trên 10 triệu đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày; Giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán từ 100 triệu đồng/giao dịch; Chuyển tiền quốc tế; Chuyển tiền theo lô; Giao dịch lần đầu qua ứng dụng VPBank NEO hoặc khi thay đổi thiết bị đăng nhập tài khoản VPBank NEO.

VPBank khuyến cáo, để tránh giá đoạn giao dịch, khách hàng chủ động cập nhật thông tin tài khoản theo căn cước công dân gắn chip trước 1/7/2024. Ngoài ra, khách hàng chuyển đổi phương thức nhận mã OTP sang Smart OTP, đảm bảo điện thoại đang sử dụng có chức năng NFC.

BIDV cũng cho biết, theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/07/2024, khách hàng khi thực hiện các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định của NHNN hoặc khi thực hiện giao dịch đầu tiên khi cài đặt mới hoặc cài đặt lại BIDV SmartBanking trên thiết bị mới sẽ cần bổ sung bước xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt.

Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt. Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng/ngày thì xác thực bằng mã Smart/SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt.

Ngoài ra, theo Điều 2 của Quyết định 2345/QĐ-NHNN, khách hàng cá nhân trước khi giao dịch lần đầu bằng ứng dụng ngân hàng (mobile banking) hoặc trước khi giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị đang giao dịch lần gần nhất, cũng phải được nhận dạng sinh trắc học.

Do đó, khách hàng của BIDV cần phải cài đặt sinh trắc học và xác thực với Bộ Công An trước ngày 01/7/2024 để giao dịch an toàn và không bị gián đoạn.

TPBank cũng thông báo khách hàng đăng ký dữ liệu sinh trắc học, gồm dữ liệu khuôn mặt, vân tay đồng bộ với thông tin CCCD gắn chip, để sử dụng trong xác thực giao dịch giá trị cao thông qua app TPBank và các điểm giao dịch của ngân hàng.

Được biết Quyết định 2345 của NHNN yêu cầu các giao dịch chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử có giá trị cao trên 10 triệu đồng/lần, hoặc vượt quá 20 triệu đồng/ngày, thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của thẻ CCCD từ ngày 1/7/2024.

Đây là một trong những giải pháp đảm bảo an toàn, xác thực nâng cao cần thiết trong thời điểm các vụ gian lận và lừa đảo giao dịch có dấu hiệu tăng mạnh, đồng thời được xem là đòn bẩy, thúc đẩy các ngân hàng nhanh chóng triển khai những giải pháp ứng dụng công nghệ AI liên quan đến nhận diện sinh trắc học, nhằm tuân thủ và đơn giản hóa quy trình định danh khách hàng.