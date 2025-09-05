Nhà ai cũng có 6 thứ “ăn cắp tiền điện” còn hơn cả điều hòa, bảo sao hóa đơn điện liên tục tăng

Nhiều người thường cho rằng máy điều hòa mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tiền điện hàng tháng tăng vọt. Thế nhưng, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong mỗi gia đình còn có nhiều thiết bị khác vận hành âm thầm nhưng lại “ngốn điện” không kém, thậm chí còn vượt qua cả điều hòa.

Tủ lạnh không bao giờ nghỉ

Trong mọi gia đình, tủ lạnh là vật dụng hoạt động liên tục 24/7. Mức tiêu thụ điện khá ổn định: loại mini chỉ khoảng 10–15 kWh/tháng, tủ lạnh trung bình dao động 30–45 kWh/tháng, còn tủ lớn có thể đạt 50–65 kWh/tháng. Tuy nhiên, nếu dùng tủ đời cũ, hiệu suất giảm sẽ kéo theo chi phí điện năng cao hơn nhiều so với các mẫu tiết kiệm điện hiện đại.

Bếp điện – thói quen hằng ngày tạo hóa đơn khủng

Được đánh giá là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất, bếp điện (bếp hồng ngoại, bếp từ) trung bình dùng 3 giờ/ngày đã tiêu tốn 85–95 kWh/tháng với bếp đơn và tới 170–190 kWh/tháng với bếp đôi. Khác với điều hòa chỉ hoạt động theo mùa, bếp điện gắn liền với sinh hoạt hằng ngày quanh năm nên tác động đến hóa đơn điện rất rõ rệt.

Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng, quá trình làm mát/nguội bếp sau khi đun nấu cũng tiêu hao lượng điện nhiều hơn so với bình thường.

Bình nóng lạnh tiện lợi nhưng tốn kém

Một chiếc bình 20 lít, nếu chỉ bật 1 giờ/ngày, mức tiêu thụ điện rơi vào khoảng 70–80 kWh/tháng. Nhưng nếu để hoạt động liên tục cả ngày, con số này có thể vọt lên 320–340 kWh/tháng. Không ít gia đình có thói quen “bật suốt cho tiện”, vô tình làm tăng chi phí điện và giảm tuổi thọ thiết bị.

Máy tính để bàn: Kẻ “ăn điện” thầm lặng

Một dàn PC chạy trung bình 12 giờ/ngày tiêu thụ 72–75 kWh/tháng. Với máy cấu hình mạnh, có card đồ họa rời hay màn hình lớn, lượng điện còn cao hơn nhiều. Những người thường xuyên làm việc tại nhà, dựng phim hay chơi game nặng có thể tốn điện đáng kể mà không hề để ý.

Mức tiêu thụ điện của các bộ phận, linh kiện trong hệ thống một dàn PC (mang tính chất tham khảo)

Nồi cơm điện nhỏ gọn nhưng không hề ít tốn

Nồi cơm điện công suất 500W, sử dụng khoảng 2 tiếng/ngày cũng tiêu thụ tới 20–25 kWh/tháng. Đặc biệt, việc giữ ấm hoặc hâm nhiều lần khiến điện năng tiêu hao tăng gấp rưỡi so với nấu thông thường.

Tivi không tắt hẳn cũng gây lãng phí

Một chiếc TV LCD công suất 150W, bật 5 tiếng/ngày sẽ tiêu thụ khoảng 20–25 kWh/tháng. Với dòng OLED, QLED, mức điện năng còn cao hơn. Nhiều gia đình lại hay để tivi ở chế độ chờ thay vì tắt nguồn hẳn, tưởng chừng ít nhưng cộng dồn lại thành khoản chi phí không nhỏ.

Ngoài ra, một số thiết bị khác như bàn là điện, lò vi sóng và hệ thống thiết bị mạng cũng được liệt kê. Một lò vi sóng công suất 1.000W, nếu chạy 30 phút/ngày, sẽ tiêu tốn 10–20 kWh/tháng. Trong khi đó, modem, router Wi-Fi hay camera an ninh tuy chỉ ngốn 8–12 kWh/tháng, nhưng vì hoạt động suốt ngày đêm nên mức tiêu thụ cộng dồn đáng kể, nhất là ở những gia đình dùng nhiều thiết bị cùng lúc.

4 nguyên tắc giúp gia đình tiết kiệm điện hiệu quả

1. Tắt thiết bị khi không cần thiết

Thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn chính là tắt đèn, tivi, máy tính hay các thiết bị điện tử khác khi rời phòng. Không chỉ vậy, nhiều thiết bị vẫn “ngốn điện” dù không hoạt động, chẳng hạn bộ sạc điện thoại hoặc máy tính. Vì thế, việc rút hẳn phích cắm khi không dùng sẽ giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Ngoài ra, nên tận dụng tính năng hẹn giờ của điều hòa, quạt hay đèn để kiểm soát thời gian hoạt động, tránh lãng phí.

2. Sử dụng điều hòa một cách thông minh

Điều hòa vốn được coi là “kẻ ngốn điện” nhiều nhất trong gia đình, nhưng nếu biết cách dùng, chi phí sẽ giảm rõ rệt. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì nhiệt độ từ 25 – 27 độ C để vừa thoải mái vừa tiết kiệm. Chỉ cần hạ thêm 1 độ, lượng điện tiêu thụ đã tăng 3 – 5%. Ngoài ra, nhiều dòng điều hòa hiện đại có chế độ Eco Mode giúp giảm điện năng mà vẫn đảm bảo mát mẻ. Đừng quên vệ sinh bộ lọc và bảo dưỡng định kỳ để máy hoạt động trơn tru, tránh tiêu hao điện ngoài ý muốn.

3. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng trời không chỉ tiết kiệm điện mà còn mang lại sự thông thoáng, dễ chịu cho ngôi nhà. Việc mở cửa sổ, kéo rèm vào buổi sáng hoặc chiều sẽ giảm đáng kể nhu cầu bật đèn. Nếu có điều kiện, gia đình có thể lắp cửa sổ cách nhiệt để giữ cho không gian bên trong ổn định hơn, từ đó hạn chế phải dùng thêm quạt hoặc điều hòa.

4. Ưu tiên thiết bị tiết kiệm điện

Một giải pháp dài hạn để giảm hóa đơn điện là lựa chọn những sản phẩm đạt nhãn năng lượng 4 – 5 sao, từ tủ lạnh, máy giặt cho tới bóng đèn LED. Các thiết bị này được thiết kế tối ưu để giảm điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu suất. Trong những ngày trời mát, thay vì bật điều hòa, sử dụng quạt sẽ là lựa chọn vừa đủ dễ chịu vừa thân thiện với túi tiền.