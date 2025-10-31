Nhà 4 người tiêu 38 triệu/tháng

Với mức thu nhập 50 triệu/tháng, đang nuôi 2 con nhỏ và phải đi thuê nhà, việc chi tiêu hết gần 38 triệu/tháng không phải là quá cao. Dẫu vậy, khi nhìn kỹ vào bảng chi tiêu của gia đình, nhiều người vẫn “giật mình” thảng thốt. Phần lớn đều cho rằng nếu đang muốn tiết kiệm mà chi tiêu vậy là không ổn.

Bảng chi tiêu do cô vợ chia sẻ

“Đây là chi tiêu hàng tháng của gia đình. Hiện chỉ có chồng mình đi làm thu nhập khoảng 50 triệu/tháng. Nhờ mọi người xem giúp xem có cắt giảm khoản nào được không ạ?” - Cô viết.

Nhìn vào bảng liệt kê này, ai cũng phải thắc mắc về khoản tiền thuê nhà. Riêng tiền thuê nhà đã 12 triệu đồng, cộng thêm chi phí điện nước, phí dịch vụ thì tổng chi mỗi tháng cho phần nhà ở là 17.483.000 triệu đồng - tương đương gần 35% thu nhập. Nhiều người cho rằng như vậy là hơi cao.

“Nhìn tiền thuê nhà thấy sốt ruột thật đấy. Thu nhập 50 triệu mà tổng chi tiêu 38 triệu, tính ra hàng tháng vẫn dư được 12 triệu, cũng không phải ít nhưng nếu giảm được khoản tiền thuê nhà xuống thì tốt hơn” - Một người khuyên.

“Mình nghĩ thuê chung cư tầm 8-9 triệu/tháng là cũng đủ ok để gia đình ở rồi chứ gì mà tận 12 triệu tiền thuê nhà chưa kể chi phí khác. Bớt được khoản này thì ổn, tiền ăn uống có vẻ cũng hơi cao ăn uống cũng khó nói, nhà ăn nhiều, nhà ăn ít” - Một người chung quan điểm.

“Chắc mom này thuê chung cư nên mới có giá đó, giờ chuyển xuống thuê nhà nguyên căn, nhà mặt đất ấy là đỡ được khối, chả mất phí dịch vụ, phí quản lý gì, khỏe re ra” - Một người khuyên.

Chi bao nhiêu tiền thuê nhà là hợp lý?

Một nguyên tắc phổ biến và được nhiều chuyên gia tài chính khuyên dùng là "Quy tắc 30%". Theo quy tắc này, chi phí thuê nhà (bao gồm cả các chi phí liên quan trực tiếp như điện, nước, phí dịch vụ,...) không nên vượt quá 30% tổng thu nhập thực nhận.

Vậy tại sao lại là 30%?

Ảnh minh họa

Ngưỡng 30% không phải là một con số ngẫu nhiên mà được hình thành dựa trên sự cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu ở cơ bản và duy trì khả năng chi trả cho các khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống.

1 - Đảm bảo khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu khác

Cuộc sống không chỉ có tiền thuê nhà. Một phần lớn thu nhập của bạn cần được dành cho các nhu cầu thiết yếu khác như ăn uống, đi lại, chi phí y tế, giáo dục, và các khoản trả nợ (nếu có).

Nếu chi phí thuê nhà chiếm một tỷ lệ quá lớn, nó sẽ "ăn mòn" ngân sách dành cho những nhu cầu này, dẫn đến tình trạng thắt lưng buộc bụng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và thậm chí gây ra căng thẳng tài chính. Việc giữ chi phí thuê nhà ở mức 30% giúp bạn có đủ nguồn lực để trang trải những nhu cầu cơ bản một cách thoải mái hơn.

2 - Duy trì khả năng đạt được các mục tiêu tài chính

Ngoài các nhu cầu thiết yếu, việc tiết kiệm và đầu tư là vô cùng quan trọng cho tương lai tài chính của bạn. Các mục tiêu như mua nhà, nghỉ hưu, hoặc đơn giản là xây dựng một quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ đều đòi hỏi sự tích lũy theo thời gian.

Ảnh minh họa

Nếu phần lớn thu nhập bị "giam cầm" bởi tiền thuê nhà, bạn sẽ có rất ít hoặc không còn nguồn lực để dành cho những mục tiêu này. Quy tắc 30% chừa lại một "không gian" cho các mục tiêu tài chính, cho phép bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và hướng tới tương lai ổn định hơn.

3 - Tạo ra sự linh hoạt tài chính và ứng phó với các biến cố

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất ngờ: mất việc, ốm đau, hỏng hóc đồ đạc... Những sự kiện này có thể phát sinh những chi phí khó mà lường trước. Nếu phần lớn thu nhập đã được dành cho tiền thuê nhà, bạn sẽ rất khó khăn để ứng phó với những biến cố này, dễ rơi vào tình trạng nợ nần. Việc giữ chi phí thuê nhà ở mức hợp lý tạo ra một "vùng đệm" tài chính, giúp bạn có khả năng đối phó tốt hơn với những tình huống khẩn cấp mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính chung.