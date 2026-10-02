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Nguyễn Văn Tài SN 1987 chuyển khoản 126.000.000 đồng vào tài khoản của một người đàn ông ở Ninh Bình: Công an rà soát giao dịch

Nam Anh
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Nhận 126.000.000 đồng từ tài khoản lạ, anh Nguyễn Xuân Thu ở Ninh Bình lập tức báo Công an xã để xác minh, sau đó hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 28/9/2026, anh Nguyễn Xuân Thu (SN 1989, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 126.000.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn không liên quan đến các giao dịch của mình, anh Thu đã chủ động thông báo sự việc với Công an xã Ý Yên để phối hợp xác minh, tìm người chuyển nhầm và hoàn trả số tiền.

Ngày 29/9/2026, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1987, trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội) đến trụ sở Công an xã Ý Yên trình báo về việc trong quá trình giao dịch chuyển tiền, do sơ suất, anh đã chuyển nhầm 126.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Xuân Thu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ý Yên nhanh chóng xác minh và mời anh Thu đến trụ sở để làm rõ sự việc. Tại đây, anh Thu xác nhận tài khoản của mình đã nhận khoản tiền nói trên.

Nguyễn Xuân Thu hoàn trả 126 triệu đồng chuyển nhầm tiền cho Nguyễn Văn Tài ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Sau khi xác minh đúng người chuyển nhầm, ngay trong ngày 29/9, anh Nguyễn Xuân Thu đã thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ 126.000.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Tài.

Việc chủ động thông báo với cơ quan công an và hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm của anh Thu góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người chuyển tiền, đồng thời thể hiện ý thức tôn trọng tài sản của người khác.

Cách xử lý đúng khi tài khoản bỗng nhiên nhận được khoản chuyển nhầm

Khi tài khoản bất ngờ nhận tiền chuyển nhầm, người nhận cần tuyệt đối không sử dụng hoặc rút số tiền này để chi tiêu, bởi việc cố tình chiếm giữ tài sản của người khác có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý. Thay vào đó, người nhận nên nhanh chóng thông báo cho ngân hàng quản lý tài khoản và trình báo cơ quan công an để được xác minh, hướng dẫn xử lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người nhận nên lưu giữ đầy đủ các bằng chứng liên quan đến giao dịch như sao kê tài khoản, thông báo chuyển tiền và nội dung trao đổi với người tự nhận là chủ khoản tiền. Đặc biệt, cần cảnh giác với các trường hợp lợi dụng việc chuyển nhầm tiền để thực hiện hành vi lừa đảo. Người dân không truy cập các đường link lạ, đăng nhập tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không xác định.

Việc hoàn trả chỉ nên được thực hiện sau khi thông tin giao dịch và người chuyển tiền được ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền xác minh, đồng thời có hướng dẫn xử lý theo đúng quy trình.

Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp cố tình không trả lại tài sản do người khác chuyển nhầm, nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị xử lý về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

(Theo Công an tỉnh Ninh Bình)

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Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Văn Tài

Ninh Bình

Ý Yên

tiền chuyển nhầm

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