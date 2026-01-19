Nguyễn Văn Phượng đã bị bắt sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phượng (sinh năm 1984) ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đối tượng Nguyễn Văn Phượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu (cũ) và Công an huyện Định Quán (cũ) truy nã với 2 quyết định tội Đánh bạc và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn ở nhiều nơi khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phượng khi đang trốn truy nã tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.