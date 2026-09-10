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Nguyễn Văn Huân SN 2004 ra đầu thú

Trang Anh
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Công an phường Trần Hưng Đạo và gia đình của Nguyễn Văn Huân tuyên truyền, vận động, phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2026 cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Huân (sinh năm 2004, nơi đăng ký thường trú tại thôn Đại Lai 2, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) ra đầu thú

Theo hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra đối với vụ án hình sự Tàng trữ, Mua bán, Chứa chấp và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 27/9/2025 tại một quán bar thuộc tổ dân phố Đồng Thanh, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Qua tài liệu điều tra thu thập được, ngày 27/9/2025 đối tượng Nguyễn Văn Huân đã có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho các đối tượng tổ chức sử dụng ma tuý trong quán bar.

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Đối tượng Nguyễn Văn Huân trình diện tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 24/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huân về hành vi Mua bán trái trái phép chất ma tuý theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác minh mở rộng, Huân đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra và Công an phường Trần Hưng Đạo nhiều lần đến nhà triệu tập nhưng đối tượng không có mặt. Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã số B7069/QĐTN-CSMT, truy nã Nguyễn Văn Huân về hành vi bị khởi tố trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi nắm được thông tin Huân đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Hưng Yên trong dịp nghỉ lễ 02/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp cùng Công an phường Trần Hưng Đạo và gia đình của Nguyễn Văn Huân tuyên truyền, vận động, phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú.

Kết quả, lực lượng chức năng cùng gia đình đã vận động thành công đối tượng Huân ra đầu thú và di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an thông tin về vụ bắt Trần Tuấn Hưng SN 1976
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Nguyễn Văn Huân

Hưng Yên

ma tuý

truy nã

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