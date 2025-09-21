Nguyễn Tiến Linh nói gì khi "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc?

Nguyễn Tiến Linh tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng giao trọng trách "thủ lĩnh", làm nhiệm vụ ghi bàn trong lần so tài Becamex TP HCM thuộc vòng 4 V-League 2025-2026. Trước khi chạm trán đội bóng cũ, Tiến Linh "tịt ngòi" 3 trận đấu liên tiếp và chỉ vỏn vẹn 1 lần lập công.

Tiến Linh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Xông xáo, nhiệt huyết, lên công về thủ đều đặn, đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến, chân sút sinh năm 1997 gốc Hải Dương thi đấu nổi bật xuyên suốt trận derby TP HCM. Sau khi ghi bàn mở tỉ số cho CLB Công an TP HCM ở hiệp 1, Tiến Linh cũng góp phần giúp đối phương gỡ hòa khi phản lưới nhà ở đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, với đấu pháp chiến thuật hợp lý, tạo nên thế trận lấn lướt đối thủ, Công an TP HCM đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Thắng đội bóng cũ cũng giúp thầy trò ông Lê Huỳnh Đức tạm vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng với 10 điểm.

Tiến Linh trở thành tâm điểm trận derby TP HCM

Sau trận, Tiến Linh chia sẻ cảm xúc: "Tôi vui khi toàn đội thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng chung cuộc. So tài và chiến thắng trước đội bóng cũ cũng tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong tôi. Becamex TP HCM (CLB Bình Dương cũ) là nơi đào tạo tôi nên tôi hy vọng đội bóng sẽ hoàn thành mục tiêu thi đấu đề ra trước mùa giải".

Tiền đạo chủ lực của CLB Công an TP HCM cũng cho biết đang có sự hòa nhập tốt, làm quen đấu pháp chiến thuật ở đội bóng mới và hy vọng sẽ duy trì phong độ để tiếp tục mang lại những trận thắng mãn nhãn khán giả nhà.