Nguyễn Thu Hằng xúc động khi được hát giữa Quảng trường Ba Đình: "Tôi mãi mãi không quên"

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng là một trong số 80 nghệ sĩ tiêu biểu tham gia hòa giọng trong tiết mục nghệ thuật đặc biệt. Phần biểu diễn diễn ra ngay sau màn diễu binh, diễu hành được đông đảo công chúng khen ngợi là hoành tráng, xúc động và giàu ý nghĩa.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng mặc áo dài đỏ.

Chia sẻ sau sự kiện, Nguyễn Thu Hằng vẫn chưa hết bồi hồi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi đứng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và hoà giọng cùng các nghệ sĩ, trong đó có những người thầy, cô của tôi, có thế hệ nghệ sĩ đi trước, có các đồng nghiệp thân thiết, có anh chị em nghệ sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc, tôi cảm thấy dâng trào một cảm xúc thiêng liêng vô cùng.

Khi nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát lên câu hát "b ài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy khiến con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng..." tim tôi bỗng đập rất nhanh, bồi hồi khó tả, nước mắt rưng rưng trên mi. Khoảnh khắc ấy cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào và biết ơn vì ngày hôm nay được sống trong hoà bình, độc lập, tự do, hạnh phúc tuyệt đẹp như thế này".

Nguyễn Thu Hằng chụp ảnh kỷ niệm cùng các nghệ sĩ tham gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại, từ 1 giờ sáng Nguyễn Thu Hằng đã cùng các nghệ sĩ tập trung, di chuyển đến điểm tập kết. Trước đó, cô cùng đồng nghiệp tập luyện nhiều ngày liên tiếp, sắp xếp lịch trình vất vả giữa các sự kiện nhưng vẫn đặt việc tập dượt, sơ duyệt và tổng duyệt cho Đại lễ lên hàng đầu. Tất cả nỗ lực ấy đã góp phần tạo nên phần biểu diễn thành công, rực rỡ trong sáng 2/9.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng cảm thấy vinh dự, xúc động khi được tham gia Đại lễ.

"Tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là vinh dự rất lớn của mỗi nghệ sĩ chúng tôi. Vì vậy, ai cũng đều hào hứng, mong chờ được hiện diện trong những khoảnh khắc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngay từ buổi tối khi tập trung và lên xe về điểm tập kết, dọc đường đi thấy người dân đông kín chờ đợi, vẫy tay chào mừng cũng đã để lại trong lòng chúng tôi những hạnh phúc khó tả.

Những xúc cảm của ngày hôm nay khi được vinh dự góp mặt trong Đại lễ của đất nước, tôi mãi mãi không quên. Và tôi càng mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp và cho đất nước", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Nguyễn Thu Hằng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc dân gian. Cô từng đoạt Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian và được vinh danh là "Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô" năm 2018.