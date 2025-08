Nguyễn Thu Hằng xúc động hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”

Tối 4/8, tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Khát vọng cống hiến đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc.

Sự kiện do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX (giai đoạn 2025–2030), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Chương trình gồm ba phần: Tự hào truyền thống, Tim ta chói rọi sao vàng và Rực rỡ ngàn ước mơ Việt Nam. Mỗi phần đều được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ tâm huyết như Đào Mác, Hoàng Hồng Ngọc, Đông Hùng, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng…

Trong đó, Nguyễn Thu Hằng ghi dấu ấn đặc biệt với phần trình diễn xúc động ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu và Tự nguyện – những bài hát giàu tính biểu tượng về tinh thần dấn thân, lý tưởng sống cao đẹp. Cô cũng hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong ca khúc Những trái tim Việt Nam, mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đầy tự hào và gắn kết.

Nguyễn Thu Hằng hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu...

...và Tự nguyện.

Sau đêm diễn, Nguyễn Thu Hằng xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự rất hãnh diện khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như Khát vọng cống hiến. Khi đứng trên sân khấu và nhìn xuống những gương mặt các chiến sĩ trẻ dưới khán đài, không chỉ tôi mà tất cả nghệ sĩ đều thấy xúc động.

Họ là những điển hình tiên tiến, những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ được giao. Các câu chuyện của họ không chỉ truyền lửa cho tuổi trẻ trong ngành Công an mà còn tiếp thêm động lực cho chúng tôi, những người nghệ sĩ, trong hành trình lao động nghệ thuật".

Nguyễn Thu Hằng ngày càng xinh đẹp.

Cô cho biết, mình đặc biệt xúc động khi biết trong khán phòng có gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành đang chuẩn bị cho sự kiện A80 – Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Những ngày qua, tôi thường xuyên theo dõi thông tin về quá trình luyện tập của các cán bộ, chiến sĩ cho sự kiện A80. Tôi thật sự cảm phục và biết ơn. Họ đã tập luyện kiên cường, liên tục giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, mưa gió thất thường suốt bao ngày.

Tất cả để sẵn sàng cho một lễ kỷ niệm trọng đại sắp tới mà tôi tin rằng, không chỉ tôi mà người dân cả nước đều đang háo hức chờ đón, mong đợi từng ngày. Trên sân khấu Khát vọng cống hiến, tôi như được tiếp thêm nhiệt huyết, tinh thần ấy và đã hát bằng khát vọng, ngọn lửa tuổi trẻ của chính mình".

Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát giàu cảm xúc, Nguyễn Thu Hằng còn tỏa sáng trên sân khấu với vẻ ngoài đằm thắm, thanh lịch trong những tà áo dài được lựa chọn tinh tế. Hình ảnh của cô góp phần tôn vinh vẻ đẹp nữ tính và truyền cảm trong từng tiết mục biểu diễn.

Nguyễn Thu Hằng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc dân gian. Cô từng đoạt Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian và được vinh danh là “Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô” năm 2018.