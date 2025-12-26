Nguyễn Thị Y Bình (Y Bình Đây): Hành trình lan tỏa yêu thương từ thế giới ảo đến đời thực

Xây dựng thương hiệu từ sự chân thành Trong cộng đồng sáng tạo nội dung, cái tên Nguyễn Thị Y Bình đã không còn xa lạ với hơn 100.000 người theo dõi trên TikTok. Những thước phim review ẩm thực của cô không chỉ thu hút bởi sự hài hước, lối kể chuyện tự nhiên mà còn bởi cái "tâm" của một người yêu nghề. Sự tin yêu của khán giả chính là nền móng để cô xây dựng nên thương hiệu Bông Store uy tín, nơi kinh doanh gắn liền với trách nhiệm.

Những "bữa cơm 0 đồng" và hành trình không mỏi mệt Điểm khác biệt trong hoạt động thiện nguyện của Y Bình chính là sự kiên trì. Không chỉ giúp đỡ theo đợt, cô cùng ông xã Trần Thịnh đã duy trì hoạt động phát đồ ăn thiện nguyện hàng tháng tại 2 địa điểm cố định. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự trân trọng, trở thành điểm tựa tinh thần quen thuộc cho những mảnh đời khó khăn mỗi khi đến kỳ tiếp tế.

Gắn kết cùng thế hệ trẻ địa phương Không chỉ tự mình thực hiện, Y Bình còn là gương mặt tích cực trong các phong trào của tổ chức đoàn thể. Đáng chú ý nhất là sự đồng hành mật thiết cùng BCH Đoàn phường tại Long An trong các dịp lễ hội. Vào mỗi dịp Tết Trung thu, người ta lại thấy nữ doanh nhân trẻ hăng hái cùng các bạn đoàn viên chuẩn bị từng phần bánh, gói kẹo để mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo tại địa phương.

Việc kết hợp cùng chính quyền và đoàn thể không chỉ giúp quà tặng đến đúng đối tượng mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ doanh nhân trẻ đến với cộng đồng. Viết tiếp câu chuyện nhân văn cho tương lai Từ việc tặng xe đạp cho bà con vùng lũ xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) cho đến những đêm trăng rằm ấm áp tại Long An, hành trình của Y Bình là một chuỗi những nỗ lực "cho đi không cần nhận lại".

Sự đóng góp của cô đã được ghi nhận thông qua nhiều thư tri ân của chính quyền địa phương. Đây cũng chính là lý do Nguyễn Thị Y Bình trở thành ứng viên sáng giá cho đề cử giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức