Nguyễn Thị Trà My: Nữ doanh nhân với trái tim biết chia sẻ, yêu thương

Với vẻ đẹp hoàn mỹ, thần thái tự tin, nụ cười rạng ngời một Nguyễn Thị Trà My luôn toát lên sự đằm thắm, quyến rũ thanh lịch. Người phụ nữ đẹp và toàn năng, đó là ấn tượng và khẳng định của tôi sau lần gặp gỡ chị.

Ngoài việc sở hữu khuôn mặt khả ái, vóc dáng tự tin, cá tính và đầy bản lĩnh, Trà My còn là cô chủ của cơ sở làm đẹp My Nguyễn. Hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, nền tảng kiến thức vững chắc, có nhiều kinh nghiệm và thường xuyên được tiếp xúc làm việc với các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, Trà My mang đến nhiều giải pháp về thẩm mỹ an toàn cho phụ nữ Việt Nam.

Trà My chia sẻ, cái duyên với làm đẹp là một sự tình cờ, xuất phát từ tình yêu cái đẹp cộng với sự đam mê kinh doanh, sự nỗ lực dấn thân và cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp Trà My có được sự thành công như ngày hôm nay. Trà My rất vui với các thành tích mình đạt được, cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp ngành Spa là một dịp có ý nghĩa giúp Trà My có cơ hội tỏa sáng và học hỏi được nhiều hơn từ những người bạn.

Một trái tim biết chia sẻ yêu thương

Không chỉ là người đẹp, nữ doanh nhân Trà My còn có tâm nguyện thành công không chỉ của riêng mình mà cần truyền tải thông điệp yêu thương, mang đến những sáng kiến mới, thúc đẩy ngành thẩm mỹ spa, mỹ phẩm có sức ảnh hưởng tới cuộc sống cộng đồng, mang đến cho xã hội sản phẩm dịch vụ chất lượng.

Trà My chia sẻ: "Để có được thương hiệu uy tín như hiện nay thì việc nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên được đào tạo thường xuyên liên tục không ngừng nghỉ, thứ nữa là chúng tôi phát triển thương hiệu theo định hướng "tiếng lành đồn xa" nên tất cả các dịch vụ của chúng tôi tập chung vào chất lượng dịch vụ, chúng tôi chỉ sử dụng những loại mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những hãng mỹ phẩm uy tín.

Tùy vào từng khách hàng mà chúng tôi sẽ sử sụng những loại mỹ phẩm phù hợp mang lại hiệu quả tốt nhất và an toàn nhất cho người sử dụng".

"Phụ nữ ngày nay ngoài kiến thức thì sắc đẹp là một yếu tố quan trọng. Theo tôi, hoàn thiện bản thân là nhu cầu chung của mọi người, riêng với người phụ nữ hiện đại thì việc làm đẹp càng là nhu cầu chính đáng.

Từ suy nghĩ đó, tôi đặt nhiều tâm huyết và sự sáng tạo với mong muốn góp phần vào việc chăm sóc sắc đẹp một cách hiệu quả và an toàn cho phụ nữ. Tôi mong rằng ngày càng nhiều người tin dùng những sản phẩm từ thiên nhiên".

Nguyễn Thị Trà My thường xuyên làm việc cùng với các chuyên gia nước ngoài để mang đến nhiều giải pháp làm đẹp an toàn không xâm lấn cho các chị em do đó mà mang lại sự hài lòng và tin cậy khi khách hàng đã tin tưởng đến với cơ sở làm đẹp My Nguyễn.

"Khách hàng đến với chúng tôi là những khách hàng trong giới nghệ sĩ showbiz Việt cũng như các doanh nhân thành đạt và những khách hàng mong muốn làm đẹp chất lượng với chi phí hợp lý", Trà My chia sẻ.