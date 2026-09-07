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Nguyễn Thị Sam SN 1983 chuyển khoản 10.000.000 đồng cho con trai: Công an xác minh giao dịch sau khi nhận tin báo

Đinh Anh
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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ công dân giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, mới đây, Công an xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại số tiền 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể vào khoảng 17 giờ ngày 31/8, Công an xã Diên Hà tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Sam (SN 1983, trú tại thôn Tam Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên). Chị cho biết trong quá trình chuyển 10 triệu đồng cho con trai đã sơ suất chuyển nhầm số tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ công dân giải quyết vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tích cực trong quá trình xác minh, đến tối ngày 4/9, chị Nguyễn Thị Sam đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm.

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Công an xác Diên Hà hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sau khi nhận lại số tiền, chị Nguyễn Thị Sam bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà đã nhiệt tình hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tài sản bị chuyển khoản nhầm là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà trong thực hiện phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân và phục vụ Nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an xã Diên Hà khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng để hạn chế những sơ suất, nhầm lẫn không đáng có.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

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