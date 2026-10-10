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Nguyễn Thị Lệ Na SN 1986 chuyển khoản 270.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Huyền SN 1995: Công an rà soát giao dịch

Lê Anh
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Gần đây, Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, đã hỗ trợ 2 người dân sống trên địa bàn xác minh và giải quyết vụ chuyển khoản nhầm 270.000.000 đồng.

Ngày 4/10/2026, trong lúc mua hàng, chị Nguyễn Thị Lệ Na (sinh năm 1986, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm 270.000.000 đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1995, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Đến ngày 5/10, chị Na đến Công an xã Đông Trạch trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền đã chuyển nhầm.

- Ảnh 1.

Chuyển nhầm 270 triệu đồng cho một người dân cùng tỉnh, chị Nguyễn Thị Lệ Na đã đến Công an xã Đông Trạch, Quảng Trị, trình báo và được hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Trạch đã hướng dẫn, hỗ trợ hai bên xác minh giao dịch và trao đổi để giải quyết vụ việc. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, chị Na đã nhận lại toàn bộ 270.000.000 đồng.

Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Đông Trạch, chị Na bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp bà sớm nhận lại số tiền chuyển nhầm.

- Ảnh 2.

Thư cảm ơn gửi Công an xã Đông Trạch của chị Hà.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Trạch khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, họ tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu không may chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

(Theo Công an tỉnh Quảng Trị)

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Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Thị Huyền

Công an xã Đông Trạch

Quảng Trị

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