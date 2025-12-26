Nguyễn Thị Châm ra đầu thú

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã vận động thành công đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Thị Châm, sinh năm 1974, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên là đối tượng liên quan đến vụ án “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” do Bùi Quốc Tuấn, sinh năm 1970, trú tại tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên cầm đầu (tên thường gọi là Tuấn Chợ Gốc) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự ra đầu thú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý điều tra vụ án hình sự “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô số đề xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thị Châm là đối tượng trong vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Thị Châm sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Để kịp thời ngăn chặn, không để đối tượng bỏ trốn có cơ hội gây nguy hiểm cho xã hội, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã số 8267 ngày 17/10/2025 đối với Nguyễn Thị Châm.

Đối tượng Nguyễn Thị Châm (áo đỏ) làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA Hưng Yên

Đến ngày 18/12/2025, được sự vận động của cán bộ chiến sỹ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Thị Châm đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để đầu thú.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, Cơ quan CSĐT đã tiến hành lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. Quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Thị Châm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.



