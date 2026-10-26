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Nguyễn Quốc Quy SN 1984 chuyển khoản 350.000.000 đồng tới tài khoản của Nguyễn Thị Châu ở Quảng Ngãi: Công an rà soát giao dịch

Lê Anh
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Ngày 22/10, tài khoản ngân hàng của một phụ nữ ở Quảng Ngãi bất ngờ nhận 350.000.000 đồng từ người lạ. Nhận thấy có thể người khác đã chuyển khoản nhầm, chị chủ động trình báo công an để tìm người gửi tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Đăk Tô, ngày 22/10/2026, tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Châu, trú tại thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô, nhận được 350.000.000 đồng từ tài khoản mang tên NGUYEN QUOC HUY, với nội dung chuyển khoản “Chuyển tiền”.

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, chị Châu đã đến trụ sở Công an xã Đăk Tô trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người gửi để hoàn trả số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Phạm Tuấn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Qua đó, công an xác định người chuyển nhầm tiền là anh Nguyễn Quốc Quy (sinh năm 1984, trú tại ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Nguyễn Quốc Quy SN 1984 chuyển khoản 350.000.000 đồng tới tài khoản của Nguyễn Thị Châu ở Quảng Ngãi: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 1.

Công an xã Đăk Tô hỗ trợ chị Nguyễn Thị Châu chuyển trả số tiền chuyển nhầm.

Công an xã Đăk Tô sau đó phối hợp với Công an xã Kiên Lương hướng dẫn chị Châu hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển trả toàn bộ 350 triệu đồng cho anh Quy.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, anh Quy gửi lời cảm ơn chị Châu cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Tô và Công an xã Kiên Lương đã hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc.

Việc chủ động trình báo và hoàn trả khoản tiền không thuộc về mình của chị Châu góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Vụ việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc hỗ trợ người dân xác minh, giải quyết các trường hợp chuyển khoản nhầm.

Tags

Nguyễn Quốc

Nguyễn Thị Châu

An Giang

Công an xã Đăk Tô

chuyển khoản nhầm

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