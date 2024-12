TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Dương (33 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) 2 năm tù về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, tòa tuyên bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi, tài xế xe Thành Bưởi) 11 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, mức án bị cáo Tính được giữ nguyên như bản án sơ thẩm của TAND huyện Định Quán tuyên trước đó. Riêng bị cáo Dương được giảm 6 tháng tù so với mức án sơ thẩm (2 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Dương (trái) được giảm 6 tháng tù và bị cáo Tính

Theo bản án, Tính là tài xế của Công ty TNHH Thành Bưởi (trụ sở tại quận 5, TP HCM) do bị cáo Dương quản lý. Bị cáo Tính bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5-8 đến hết ngày 5-11-2023 do vi phạm tốc độ.

Khoảng 0h ngày 30-9-2023, Tính lái xe khách Thành Bưởi, biển số 50F-004.83 từ TP HCM đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 2 giờ 25 phút ngày 30-9, tại km48 Quốc lộ 20 (thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn Tính lái xe khách biển số 50F-004.83 đã tông vào xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang chở 8 hành khách trên xe chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương (đều trên xe khách của anh Cảnh, bao gồm tài xế), thiệt hại tài sản trên 660 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai nhận định bị cáo Tính đã bị tước giấy phép lái xe nhưng vẫn không chấp hành, không từ chối lệnh điều động mà vẫn tiếp tục sử dụng bằng lái xe giả để điều khiển xe chở khách trực tiếp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng con người và tài sản.

Vì vậy, mức án như trên là phù hợp, không nặng như kháng cáo của Tính.

Đối với bị cáo Dương, tòa án xét thấy Dương và gia đình tiếp tục bồi thường, thăm hỏi gia đình những người bị hại; gia đình các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; cha ruột bị cáo chết trong thời gian bị cáo bị tạm giam chuẩn bị xét xử phúc thẩm, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, gia đình bị cáo có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dương; sửa bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Định Quán về hình phạt đối với bị cáo Dương do có tình tiết mới.