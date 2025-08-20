Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, ông Phạm Văn Phụng, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân bị bắt.

Ngày 20/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ ông Phạm Văn Phụng (49 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân, Hải Phòng) cùng một số đối tượng liên quan để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ông Phạm Văn Phụng bị bắt khi cùng một nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại căn hộ chung cư cao cấp.

Ông Phụng bị công an bắt giữ vào sáng ngày 16/8 khi đang cùng một nhóm thanh niên trẻ tuổi có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư cao cấp thuộc toà nhà Doji trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Hải.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra áp giải ông này về nhà riêng tại Tổ dân phố 87, phường Lê Chân (Hải Phòng) tiến hành khám xét.

Được biết, ông Phạm Văn Phụng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân, sau khi Hải Phòng thực hiện quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân xác nhận, ông Phụng trước đây công tác tại Ban, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban nhưng ông này đã xin nghỉ việc được một thời gian.