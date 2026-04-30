Nguyên nhân vụ xe ô tô chở gia đình cháy trơ khung trên cao tốc

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h30, ngày 30/4. Thời điểm này, xe ô tô con biển kiểm soát 61A-204.74, do anh Huỳnh Thanh Nhân điều khiển chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, khi đến đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy.

Xe cháy trơ khung trên cao tốc.

Phát hiện xe có khói, anh Nhân dừng xe để cả 3 người thoát khỏi xe. Lửa bốc nhanh, chiếc xe ô tô con nhanh chóng bị cháy rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông , phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy, tổ chức điều tiết giao thông. Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do chập điện trên xe.

Lửa bốc cháy thiêu rụi xe ô tô.