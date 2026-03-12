Ngày 12-3, Sở nội vụ TPHCM đã có báo cáo vụ việc liên quan sự cố sập la phông xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam ở phường Dĩ An, TPHCM.



Vụ tai nạn xảy ra chiều 7-3. Theo báo cáo ban đầu của Sở Nội vụ, nguyên nhân được xác định là trong quá trình lắp đặt máy lạnh tại kho của chi nhánh công ty, 4 công nhân leo lên khu vực la phông của nhà kho để thi công. Trong lúc làm việc, phần trần la phông sập xuống, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Sau sự cố, Công ty TNHH Schenker Việt Nam tạm dừng thi công để rà soát và hoàn thiện lại phương án thi công.

Sau tai nạn, các bên liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phương Toàn (nhà thầu chính) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cơ điện lạnh Thuận Phát (đơn vị sử dụng lao động của bốn nạn nhân) đã hỗ trợ người lao động tử vong và người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM điều tra vụ việc để xử lý theo quy định.

Sở Nội vụ TPHCM cho biết thêm trong năm 2025, trên địa bàn thành phố ghi nhận 107 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 107 người tử vong và 7 người bị thương. Trong đó có10 vụ tai nạn làm 9 người tử vong xảy ra trong khu vực không có quan hệ lao động, tức người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Để ngăn ngừa tai nạn lao động, Sở Nội vụ TPHCM khuyến cáo người sử dụng lao động và người lao động cần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

