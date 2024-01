Nguyên nhân và cách sửa chữa cửa kính ô tô bị kẹt

Trong đó có thể do bánh răng chuyển động của cửa kính bị mòn gãy, xuống cấp; do dây cáp bị đứt và kẹt trong trục xoắn, hoặc do đứt cầu chì, gioăng cao su bị cứng…

Nguyên nhân cửa kính ô tô bị kẹt

Hỏng mô tơ cửa kính

Khi bấm công tắc, nếu không thấy kính chuyển động hay không có âm thanh è è phát ra thì khả năng cao là mô tơ cửa kính điện đã bị hỏng khiến kính xe ô tô bị kẹt.

Nếu mô tơ bị hỏng thì sẽ không có âm thanh nào phát ra và cũng không có chuyển động gì khi bấm nút lên xuống kính. (Ảnh minh họa).

Bánh răng bị mòn gãy và xuống cấp

Cửa kính nâng lên/hạ xuống rất nhiều nên bánh răng thường dễ mòn hoặc bị xuống cấp do thời gian sử dụng.

Cách duy nhất để khắc phục tình trạng này là thay mới bánh răng.

Cửa bị kẹt dây

Khi bấm công tắc, xuất hiện âm thanh nhỏ khi bấm nút. Đồng thời nhận thấy mô tơ vẫn quay nhưng cửa kính không chuyển động thì cửa đã bị kẹt dây. Nguyên nhân khiến cửa bị kẹt dây là do dây cáp bị đứt hoặc bị kẹt trong trục xoắn.

Các khớp chuyển động bị bẩn, gỉ

Các khớp chuyển động dính bụi bẩn hoặc cặn dầu khiến chúng không thể hoạt động trơn tru, gây cản trở khiến kính bị kẹt.

Gioăng cao su bị cứng

Gioăng cao su cửa kính lâu ngày không được bảo dưỡng nên bị cứng, khiến cửa kính bị kẹt khi nâng lên, hạ xuống.

Đứt cầu chì

Khi không di chuyển được cửa kính, rất có thể nguyên nhân không đến từ một vật cản nào đó khiến nó bị kẹt. Mà đơn giản có thể hệ thống điện cửa kính gặp vấn đề khiến nó không chuyển động được.

Kiểm tra kính xe ô tô bị kẹt. (Ảnh minh hoạ).

Khi hệ thống điện của cửa kính bị đứt cầu chì, sẽ không thể điều khiển được cửa.

Cách sửa cửa kính ô tô bị kẹt

Để sửa cửa kính ô tô bị kẹt cần kiểm tra và tìm chính xác nguyên nhân. Các bước kiểm tra cửa kính ô tô như sau:

Kiểm tra cầu chì

Nếu bấm công tắc nhưng mô tơ cửa kính không hoạt động thì đầu tiên nên kiểm tra cầu chì cửa kính xe. Có thể sử dụng thiết bị kiểm tra mạch điện đèn LED để kiểm tra cầu chì. Nếu không có thiết bị này có thể thay luôn cầu chì dự phòng. Nếu đã kiểm tra thấy cầu chì bình thường hoặc đã thay cầu chì mới mà cửa kính vẫn bị kẹt thì thực hiện bước kiểm tra tiếp theo.

Tháo ốp cửa xe

Ốp cửa xe ô tô thường cố định bằng các ốc ở cạnh cửa, tay nắm cửa. Chỉ cần mở hết các ốc này là có thể mở ốp cửa xe.

Kiểm tra hệ thống dây

Kiểm tra xem hệ thống dây có bị kẹt không? Nếu kẹt sẽ khiến cửa kính bị trật. Ngoài ra kiểm tra xem hệ thống dây còn hoạt động tốt không, có bị nứt, đứt không?

Kiểm tra đệm lót cửa

Kiểm tra xem đệm lót cửa có bị lệch khiến cửa kính xe bị kẹt không. Nếu đệm bị mòn lỏng nên thay đệm mới.

Kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống điện của kính.

Kiểm tra hoạt động của mô tơ điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn của hệ thống điện cửa kính. Trong trường hợp mô tơ điện hoạt động chập chờn, không hiệu quả, hoặc cầu bị bị đứt, nối lại cầu chì nếu có thể hoặc tiến hành thay mới cầu chì hoặc mô tơ điện.

Kiểm tra mô tơ

Cuối cùng kiểm tra mô tơ cửa. Nếu mô tơ cửa không hoạt động hay hoạt động yếu thì nên sửa chữa hoặc thay mô tơ mới.

Tuy nhiên, cần phải nói rằng cách khắc phục tốt và triệt để nhất đó là đưa xe đến các garage sửa chữa để nhân viên kỹ thuật kiểm tra kỹ và chẩn đoán nguyên nhân.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng cần thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng xe thường xuyên, định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Điều này sẽ giúp phát hiện kịp thời những hỏng hóc, đồng thời tăng độ bền và tuổi thọ của xe.