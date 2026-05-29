Nguyên nhân thực sự khiến thiếu gia showbiz từ bỏ gia tài trăm nghìn tỷ, xuống tóc đi tu

Hà Bửu Sinh là cái tên chẳng hề xa lạ với khán giả Việt. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều tác phẩm trên màn ảnh nhỏ, trong đó, ấn tượng nhất là nhân vật Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996.
Tuy nhiên, điều công chúng chú ý hơn cả là đời tư còn kịch tính hơn cả phim ảnh của chàng thiếu gia showbiz này. Từ một công tử nhà giàu với khối tài sản lên tới 30 tỷ HKD (101.733 tỷ đồng), anh đột ngột từ bỏ tất cả, xuống tóc đi tu và sống cuộc đời ẩn dật, bình yên, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Quyết định của Hà Bửu Sinh khiến công chúng suy đoán xôn xao. Hàng loạt “thuyết âm mưu” được đưa ra như Hà Bảo Sinh chán đời vì thất tình, bị bạn gái Thái Thiếu Phân “cắm sừng” hay do bị thua lỗ lớn trên chiếu bạc.
Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên Lâm Vi Thần - bạn thân của Hà Bửu Sinh đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Tài tử họ Lâm tiết lộ, Hà Bửu Sinh được thừa hưởng niềm đam mê Phật pháp từ người mẹ giàu có và bắt đầu nghiên cứu, tu tập từ rất sớm.
Hà Bửu Sinh tìm được niềm vui, sự an nhiên thực thụ nhờ Phật pháp nhưng trước đó chưa chính thức xuất gia là vì còn vướng bận chú cún cưng đã gắn bó nhiều năm với anh. Mãi đến năm 2005, khi cún cưng sang thế giới bên kia, chàng thiếu gia họ Hà hoàn toàn dứt bỏ hồng trần, quy y cửa Phật.
Được biết, bố Hà Bửu Sinh từng đưa cả đoàn luật sư đến gặp quý tử, sẵn sàng chuyển nóng khối tài sản trăm nghìn tỷ để khuyên con quay về. Tuy nhiên, Hà Bửu Sinh đã từ chối thẳng thừng và tuyên bố: “ Siêu xe hay giày rơm thì cũng chỉ là công cụ đi lại mà thôi”.
Mặc dù chưa có sự xác nhận từ “chính chủ” Hà Bửu Sinh nhưng công chúng đều tin rằng đây mới là sự thật về nguyên nhân nam diễn viên rời xa nhung lụa, sống cuộc đời đạm bạc.
Trang QQ cũng cho rằng, tin đồn Hà Bửu Sinh xuất gia vì thất tình mà dân tình truyền tai nhau trước đó có gì đó sai quá là sai. Bởi lẽ, năm đó, Hà Bửu Sinh và Thái Thiếu Phân chia tay không phải do tình cảm tan vỡ mà có nguyên nhân sâu xa khác.
Mẹ Thái Thiếu Phân mê trò “đen đỏ” và mang về khoản nợ siêu to khổng lồ, đè nặng lên vai con gái. Bản thân Hà Bửu Sinh từng giúp Thái Thiếu Phân trả khoản nợ lên tới 80 triệu NDT (310,8 tỷ đồng) nhưng gia đình nhà gái quá bất ổn khiến bố mẹ Hà Bửu Sinh kiên quyết phản đối tình yêu. Lúc này, tỷ phú Lưu Loan Hùng đột ngột chen chân, lại thêm sự “úp sọt” của mẹ Thái Thiếu Phân nên cuối cùng nữ diễn viên Chân Hoàn Truyện chỉ đành chấp nhận rời xa Hà Bửu Sinh, làm bồ nhí bên cạnh vị đại gia họ Lưu.
Sau khi chia tay Thái Thiếu Phân, Hà Bửu Sinh từng sa vào bài bạc để quên sầu, thậm chí còn thua trắng 100 triệu NDT (372 tỷ đồng) chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, số tiền này chẳng thấm vào đâu đối với cậu ấm “độc đinh” nhà họ Hà. Bản thân Hà Bửu Sinh cũng thừa nhận: “Tôi chẳng có gì ngoài tiền cả”. Rõ ràng, vấn đề kinh tế, tiền bạc chưa bao giờ là nỗi băn khoăn với chàng thiếu gia giàu có này và chẳng thể nào là yếu tố khiến anh rời nhà đi tu được.
Trang QQ cho rằng chính câu nói: “Ổ vàng ổ bạc không bằng cơm canh đạm bạc” của mẹ Hà Bửu Sinh đã khiến nam diễn viên thức tỉnh, hướng tới việc tìm chốn bình yên nơi cửa Phật. Anh cũng chẳng hề oán trách Thái Thiếu Phân “cắm sừng” mình. Sau khi dấn thân vào con đường tu hành, Hà Bửu Sinh vẫn giữ lại chiếc đồng hồ Thái Thiếu Phân tặng anh như một phần kỷ niệm.
Có lẽ sự thực chỉ đơn giản là Hà Bửu Sinh đã nhìn thấu hồng trần nên chủ động từ bỏ gia tài bạc tỷ để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, chứ không phải do luẩn quẩn trong lòng hay muốn trốn tránh tổn thương nên mới nương nhờ cửa Phật như netizen suy đoán trước đó.
Hà Bửu Sinh là con một trong một gia đình giàu có, bố là Chủ tịch ngân hàng Bảo sinh sở hữu khối tài sản lên tới 30 tỷ HKD (101.733 tỷ đồng), mẹ kinh doanh nhãn hiệu mỹ phẩm và đồ phong thuỷ.
Vốn tưởng chỉ chờ kế thừa gia tài bạc tỉ thì năm 1990, Hà Bửu Sinh bất ngờ bước chân vào showbiz và gặt hái thành công đáng nể trong nhiều lĩnh vực như MC, âm nhạc, phim ảnh và nhanh chóng giành được nhiều thành tích đáng nể. Anh nhanh chóng trở thành diễn viên top đầu làng giải trí lúc bấy giờ, với mức cát-xê lên tới 50.000 HKD/tập phim (169 triệu đồng).
Giàu có và nổi tiếng, Hà Bửu Sinh khiến dân tình phải lác mắt với cuộc sống xa hoa, hàng hiệu "dát" đầy người. Anh sở hữu cả bộ sưu tập siêu xe đắt tiền, mỗi lần lái xe đi đóng phim là lại sử dụng một con xe khác nhau. Không chỉ vậy, mỹ nam Tiếu Ngạo Giang Hồ từng bén duyên với nhiều mỹ nhân đình đám như "Thánh cô" Phó Minh Hiến, Thái Thiếu Phân, Hà Vịnh Lâm, Phàn Diệc Mẫn…tiếc là đều chẳng được dài lâu.
Sau những tháng ngày sống trong nhung lụa, chàng thiếu gia đào hoa, ăn chơi bậc nhất Cbiz đưa ra quyết định gây sốc vào năm 2005. Hà Bửu Sinh (khi ấy 38 tuổi) lựa chọn từ bỏ gia tài bạc tỷ, xuống tóc quy y ở chùa Bảo Lâm, lấy pháp hiệu là Đạo Sinh. Anh đi khắp nơi tu hành, rời xa những "cạm bẫy" vật chất phù phiếm, sống giản dị, đạm bạc sau khi xuất gia.
