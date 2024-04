Nguyên nhân nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 30

Sở cảnh sát thành phố Namyangju (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) thông tin về cái chết bất ngờ của Park Bo Ram trong với tờ Chosun Ilbo sáng 12/4. Nữ ca sĩ 30 tuổi ngã gục trong bồn rửa mặt tại nhà vệ sinh khi đến nhà hai người bạn uống rượu. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 21h55 tối 11/4.

Những người bạn ngay lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho Park Bo Ram sau khi trình báo sự việc với cơ quan chức năng nhưng cô không tỉnh lại.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường đã đưa Park Bo Ram cấp cứu tại bệnh viện Guri thuộc Đại học Hanyang, nhưng cô được xác nhận đã chết vào khoảng 23h17.

Park Bo Ram đang chuẩn bị cho album kỷ niệm 10 năm ca hát.

Nữ ca sĩ được không gặp chấn thương, bác sĩ không nghi ngờ khả năng nào dẫn đến lựa chọn cực đoan. Cảnh sát dự kiến yêu cầu Viện Khoa học Pháp y Quốc gia khám nghiệm tử thi để điều tra chính xác nguyên nhân cái chết.



Một quan chức cảnh sát cho biết: “Cuộc điều tra đang diễn ra nên rất khó để tiết lộ chi tiết cụ thể”.

Tin tức về cái chết của Park Bo Ram gây rúng động giới showbiz Hàn sáng 12/4. Công ty quản lý của cô Xanadu Entertainment cho biết: “Park Bo Ram đột ngột rời bỏ chúng tôi vào đêm khuya 11/4. Thật đau lòng hơn khi phải thông báo tin tức bất ngờ này đến những người hâm mộ Park Bo Ram”. Phía công ty nói dự định bị nhà tang lễ sau khi thảo luận về thủ tục với gia đình tang quyến.

Park Bo Ram trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trên chương trình truyền hình Superstar K2 của Mnet năm 2010. Cô chính thức ra mắt năm 2014 và hoạt động âm nhạc đều đặn. Bên cạnh đó, Bo Ram nhận nhiều tình cảm khi thể hiện các ca khúc nhạc phim Reply 1988, Prison Playbook, W, 49 days, Man to man, About time… Nữ ca sĩ từng có mối tình ba năm với nam diễn viên Seo In Guk và chia tay sau năm tháng công khai hẹn hò.