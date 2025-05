Ông Vladimir Nedoshivin - một trong những nhà thiết kế hệ thống tên lửa Iskander, đã qua đời ở tuổi 74 hôm 17/5.

Theo Vesti.az, vào ngày 9/5, Ngày Chiến thắng, ông Nedoshivin, 74 tuổi, được hàng xóm tìm thấy trong tình trạng nguy kịch ở lối vào một tòa nhà chung cư trên phố Yubileyny Proezd thứ 2.

Những người hàng xóm đã gọi xe cứu thương, và người hưu trí này đã được đưa vào bệnh viện, nhưng đã tử vong tại bệnh viện vài ngày sau đó.

Một cuộc giám định pháp y đã xác định rằng, nguyên nhân tử vong là do những thương tích nghiêm trọng trên cơ thể do hành động bạo lực gây ra.

Một cuộc điều tra do các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành đã tiết lộ rằng, người hàng xóm 32 tuổi của ông Nedoshivin, thợ sửa ống nước Anatoly Kolobaytsev, có liên quan đến thảm kịch.

Theo ấn phẩm, Kolobaytsev thừa nhận rằng, anh ta đã đẩy người đàn ông lớn tuổi xuống cầu thang do mâu thuẫn do ông Nedoshivin gây ra, người say rượu và đi vệ sinh ở lối vào.

Vụ việc không phải là một tội ác được lên kế hoạch, mà là kết quả của một cuộc tranh chấp gia đình.

Kolobaytsev đã bị giam giữ và có thể bị buộc tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong, theo Bộ luật Hình sự Nga, tội này có thể bị phạt tù tới 15 năm.

Ông Vladimir Nedoshivin, 74 tuổi, khi làm việc tại Cục Thiết kế chế tạo máy (KBM) ở Kolomna, đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, được đưa vào sử dụng năm 2006.

Ông đã nắm giữ một số bằng sáng chế liên quan đến công nghệ tên lửa.

KBM, được thành lập vào năm 1942, và là một phần của công ty mẹ High-Precision Systems thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, được biết đến với việc tạo ra các hệ thống tên lửa như Igla và Verba MANPADS, Khrizantema ATGM và Iskander-M OTRK.

Việc phát triển Iskander bắt đầu vào năm 1988 dưới sự lãnh đạo của nhà thiết kế chính Sergei Nepobedimy, và ông Nedoshivin là một phần của nhóm đó.