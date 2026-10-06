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Nguyên nhân người đàn ông tấn công 3 mẹ con ở Cà Mau

DUY KHANG
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Theo xác minh ban đầu, người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau là do ghen tuông.

Sáng 6/10, lãnh đạo UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, Công an tỉnh này đã bắt được nghi phạm chém 3 mẹ con - xảy ra tại ấp 3, xã Năm Căn. Nghi phạm là Trần Chí Công, 40 tuổi, ngụ ấp 3, xã Năm Căn.

Theo báo cáo của UBND xã Năm Căn, thông tin xác minh ban đầu Trần Chí Công và bà N.T.L.H (39 tuổi) có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm qua.

Nguyên nhân tấn công 3 mẹ con ở Cà Mau: Ghen tuông dẫn đến bi kịch - Ảnh 1.

Trần Chí Công. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bà có 2 người con (cháu C. 11 tuổi và cháu K. 6 tuổi). Chồng bà H. đã qua đời nhiều năm trước.

Chiều 5/7, do nghi ngờ bà H. có mối quan hệ tình cảm với người khác nên kẻ này lấy dao rượt chém bà H. và 2 người con.

Ba nạn nhân sau đó được người thân đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu, nhưng bé K. đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ xã Năm Căn, sức khỏe bà H. và cháu C. tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Tags

Trần Chí Công

cà mau

Năm Căn

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