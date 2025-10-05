Nguyên nhân nào khiến Lương Gia Huy 20 tuổi đâm tử vong người yêu 32 tuổi trên vỉa hè?

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã tạm giữ hình sự Lương Gia Huy (20 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Bạc Liêu), hiện đang làm việc tại phường Vũng Tàu, TP HCM.

Nguyên nhân ban đầu từ vụ việc cho thấy, giữa Huy và chị H. có quan hệ tình cảm trong thời gian gần đây. Tối 4/10, cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc đau lòng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống tại hẻm 106 đường Trương Văn Bang (phường Tam Thắng, TP HCM) bất ngờ phát hiện một người phụ nữ gục trên vũng máu trên vỉa hè. Nhân chứng cho biết trước đó có thấy một nam thanh niên lao tới đâm nạn nhân nhiều nhát rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: SGGP & NLĐ

Chị H. mất nhiều máu và dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thắng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với lực lượng PC02 điều tra, thu thập chứng cứ và trích xuất camera khu vực.

Đến sáng 5/10, sau khi bỏ trốn, Huy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ và làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.