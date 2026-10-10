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Nguyên nhân khiến dự án xe tăng MGCS không thể về tới đích đã được làm rõ

Bạch Dương
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Chương trình hợp tác Pháp - Đức nhằm chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực MGCS thế hệ mới đã thất bại do Đức rút khỏi dự án.

Nguyên nhân thất bại của dự án xe tăng MGCS và tương lai công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 1.

Theo ấn phẩm Politico, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Pháp - Tướng Fabien Mandon đã cáo buộc Đức phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của dự án trong một phiên điều trần tại quốc hội.

Vị chỉ huy quân sự Pháp thừa nhận nỗ lực hợp tác chế tạo xe tăng đầy triển vọng với Đức đã không đạt được kỳ vọng.

Đồng thời ông Fabien Mandon kêu gọi không nên coi dự án là một thất bại hoàn toàn, bởi vì quân đội hai nước đã thực hiện những công việc quan trọng để định hình khái niệm về xe tăng tương lai.

Nguyên nhân thất bại của dự án xe tăng MGCS và tương lai công nghệ quân sự 2026 - Ảnh 2.

Dự án xe tăng MGCS không phải là một thất bại hoàn toàn?

Chương trình Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chủ lực (MGCS) được phát triển để thay thế xe tăng Leclerc của Pháp và Leopard 2 của Đức. Dự án này không chỉ hướng đến việc tạo ra một phương tiện chiến đấu riêng lẻ, mà là cả một hệ thống mặt đất phức tạp.

Liên minh công nghiệp MGCS bao gồm công ty Thales của Pháp, cùng với các tập đoàn quốc phòng khổng lồ KNDS France, KNDS Germany và Rheinmetall.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chương trình này thường xuyên phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài, tranh chấp công nghiệp và căng thẳng chính trị giữa Pháp và Đức.

Việc Đức rút khỏi Dự án MGCS diễn ra chỉ vài tháng sau khi một chương trình hợp tác Pháp - Đức khác là FCAS, nhằm tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ mới, đột ngột chấm dứt hoạt động.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi đến kết luận rằng Dassault và Airbus sẽ không thể đạt được thỏa hiệp về việc phát triển một loại máy bay chiến đấu chung.

Ngoài ra cũng cần nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Pháp dự định lựa chọn một mẫu xe tăng mới đầy triển vọng ngay trong năm 2026 để thay thế tạm thời cho những chiếc Leclerc.

Việc thiết lập thời hạn cụ thể là do cần phải đồng bộ hóa việc thay thế thiết bị với sự chậm trễ, và hiện nay là tình trạng hủy bỏ dự án MGCS.

Theo Politico
Tags

Leclerc

Leopard 2

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