Nguyên nhân giá vàng rớt thê thảm

Từ mức đỉnh 191 triệu đồng/lượng vừa lập được cuối tháng 1, giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn đến thời điểm này đã giảm 24 triệu đồng/lượng. Người mua ở đỉnh và bán ra lúc này chỉ được giá 164 triệu đồng/lượng, tức lỗ tới 27 triệu đồng/lượng, tương đương 14% sau chưa đầy 2 tháng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lên đỉnh mọi thời đại gần 5.600 USD/ounce trong những ngày giao dịch cuối tháng 1 trước tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Khi thị trường chú tâm vào căng thẳng địa chính trị và đặt kỳ vọng vàng sớm vượt mốc 6.000 USD/ounce, kim loại quý đã bất ngờ quay đầu lao dốc, trái ngược với dự báo của nhiều chuyên gia. Đến hiện tại, vàng đã rơi về sát mốc 4.300 USD/ounce, giảm tới 1.300 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng quốc tế hiện tương đương với khoảng 138 triệu đồng/lượng. Trong khi quy đổi theo tỷ giá USD tự do, giá vàng quốc tế khoảng 141 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Như vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế rất lớn, tới 26 - 29 triệu đồng/lượng.

Vì sao xung đột ở Trung Đông lẽ ra phải đẩy giá vàng lên cao hơn nữa, nhưng thực tế lại đang khiến kim loại quý màu vàng - vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn lại đang lao dốc không phanh?

Theo Reuters, vàng giao ngay đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026 bởi xung đột Trung Đông thúc đẩy lo ngại lạm phát.

Vàng đã có 9 phiên giảm liên tiếp, đánh dấu chuỗi trượt dài tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 1. Chỉ tính riêng tuần qua, vàng đã mất hơn 10% giá trị.

Dù căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sang tuần thứ tư, vàng không còn giữ được vai trò "vịnh tránh bão" truyền thống. Nguyên nhân chính đến từ việc Iran đe dọa tấn công hệ thống năng lượng của các nước láng giềng nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa đánh vào lưới điện của nước này.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định: "Khi giá dầu neo quanh mức 110 USD/thùng và eo biển Hormuz bị đóng cửa, kỳ vọng của thị trường đã xoay trục từ "cắt giảm" sang "tăng lãi suất" để kiềm chế lạm phát. Điều này làm mất đi sức hấp dẫn của một tài sản không hưởng lãi suất như vàng".

Bên cạnh áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu, vàng còn bị ảnh hưởng bởi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán châu Á. Kim loại quý này bị đem ra bán để bù đắp ký quỹ (margin call) cho các danh mục cổ phiếu đang thua lỗ.

Thêm vào đó, thị trường đang dần hướng tới dự báo tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đã vọt lên 27%, thay vì cắt giảm như dự báo trước đó.

Hiện tại, giới đầu tư đang nín thở theo dõi các động thái quân sự tiếp theo tại vùng Vịnh, vốn là yếu tố trực tiếp chi phí vận tải và sản xuất toàn cầu.

Theo Kitco News, giá dầu ở mức cao đã buộc các ngân hàng trung ương phải tạm dừng lộ trình nới lỏng tiền tệ để chuyển sang trạng thái chờ đợi, thậm chí là tính đến việc tăng lãi suất. Việc đóng cửa tuyến hàng hải quan trọng này khiến chuỗi cung ứng tắc nghẽn, đẩy chi phí sản xuất lên cao, trực tiếp triệt tiêu sức hấp dẫn của vàng.

Ông Rob Haworth, chiến lược gia tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết nhiều nhà đầu tư mua vàng ở mức trên 5.000 USD/ounce đang phải đối mặt với quyết định khó khăn khi tài sản bị "âm" vốn nặng. Làn sóng cắt lỗ này dự kiến sẽ còn tiếp tục đẩy giá vàng xuống sâu hơn.

Chuyên gia Bernard Dahdah từ Natixis cảnh báo nếu hạ tầng năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến tranh kéo dài, giá vàng có thể rơi xuống vùng 4.000 USD/ounce. Ngược lại, vàng chỉ có thể quay lại quỹ đạo tăng giá nếu căng thẳng hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương quay lại mua ròng.

Hiện tại, thị trường đang dồn mọi sự chú ý vào các diễn biến tại Trung Đông trong 4-6 tuần tới. Đây là giai đoạn quan trọng để các doanh nghiệp điều chỉnh dự báo ngân sách và các ngân hàng trung ương xác định lộ trình lãi suất tiếp theo.