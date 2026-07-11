Nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở Nga?

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak mới đây đã chỉ rõ nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở nước này, và cách khắc phục vấn đề này.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak.

Ngày 10/7, trong một cuộc phỏng vấn với RT, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak thừa nhận “có những vấn đề và sự thiếu hụt trên thị trường nhiên liệu, đó là lý do tại sao chúng ta thấy những hàng dài ở các trạm xăng”.

“Tình trạng thiếu hụt là do một số nhà máy lọc dầu tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine”, ông Novak nêu rõ.

Phó Thủ tướng cho biết, chính phủ đang tăng cường phòng không xung quanh các nhà máy lọc dầu, đảm bảo chúng hoạt động hết công suất và gửi thêm nhiên liệu đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ông cho biết thêm, lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel đã được ban hành để ổn định thị trường nội địa. Biện pháp này hiện dự kiến sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7.

Mặc dù các công ty năng lượng lớn đã duy trì giá nhiên liệu bán lẻ ở mức tương đương với lạm phát, một số nhà phân phối đã lợi dụng tình trạng thiếu hụt bằng cách tăng giá để tăng lợi nhuận.

Ông Novak kêu gọi các cơ quan quản lý mạnh tay xử lý những hành vi này.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công UAV tầm xa nhằm vào Nga, nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu, trạm nén khí và tàu chở nhiên liệu.

Các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, đặc biệt là ở Crimea.

Ngày 8/7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Ukraine không chỉ nhằm mục đích gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga mà còn nhằm gieo rắc hoang mang trong dân chúng.

Ông Putin khẳng định, nỗ lực này sẽ thất bại vì “hệ thống năng lượng của Nga có một trong những biên độ phục hồi cao nhất thế giới”.

Moscow tuyên bố sẽ tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine để đáp trả những gì họ mô tả là "hoạt động khủng bố" của Kiev nhằm vào cơ sở dân sự Nga.