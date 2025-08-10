HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư

Thanh Hà |

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở sảnh thang máy chung cư Sky (phường Phương Liệt, Hà Nội), bước đầu cơ quan công an xác định hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Công an làm việc với Đ.C.T.

Cụ thể, tối 9/8, Đ.C.T. (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công) nhìn thấy chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi.

Đ.C.T. yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.. Sau đó, mọi người xung quanh can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Như tin đã đưa, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. về việc tối ngày 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương.

Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T. về trụ sở làm việc.

