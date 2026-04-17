Nguyên nhân đối tượng hành hung người đàn ông rồi cầm rựa "cố thủ" trong nhà

Hương Trà (T/H) |

Khi lực lượng chức năng tiến hành vây bắt tại nhà riêng, đối tượng chống trả bằng rựa rồi bỏ trốn lên núi.

Một phần diễn biến vụ hành hung đã được camera an ninh nhà dân ghi lại vào khoảng 11 giờ ngày 15/4. Người Lao Động thông tin, thời điểm này, Công an xã Sơn Tịnh nhận tin báo về một người đàn ông đã dùng gậy tấn công người khác, gây thương tích nặng. Đối tượng được xác định là ông Võ Đình N. (59 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịn, Quảng Ngãi). Ông N. đã dùng cây gỗ đánh nhiều lần vào đầu ông Võ Tấn Đ. (60 tuổi, cùng địa phương), khiến nạn nhân bị thương nặng và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi gây án, đối tượng mang theo rựa "cố thủ" tại nhà, đe dọa đến an toàn của người thân và người dân xung quanh. Khi lực lượng chức năng tiến hành vây bắt tại nhà riêng, đối tượng chống trả bằng rựa rồi bỏ trốn lên núi.


Trong quá trình truy đuổi đối tượng, do địa hình nơi đây rất hiểm trở với rừng rậm và nhiều vách đá dựng đứng nên công tác gặp nhiều khó khăn. Báo Quảng Ngãi thông tin trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết nghi vấn tại đỉnh bãi đá và xác định đối tượng đang ẩn nấp trong một hang đá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Sơn Tịnh đã thuyết phục thành công đối tượng buông hung khí. Đến 13h45' ngày 15/4, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an xã cùng tang vật liên quan.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
