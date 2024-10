Nguyên nhân dẫn đến Liam Payne tử vong ngay lập tức

Nguyên nhân cái chết của Liam Payne được tiết lộ một ngày sau khi cựu thành viên One Direction ngã từ ban công khách sạn.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Payne bị nhiều chấn thương dẫn đến chảy máu bên trong và bên ngoài, theo Page Six.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là nhanh chóng đến đó, chăm sóc y tế và cố gắng hồi sức cho anh ấy, nhưng vết thương của nạn nhân không còn khả năng cứu sống” - bác sĩ cấp cứu Alberto Crescenti nói về vết thương dẫn đến cái chết của ngôi sao 31 tuổi.

Liam Payne qua đời khi rơi từ ban công tầng 3 khách sạn ở Argentina. Ảnh: Getty.

"Dựa trên những gì khám nghiệm, rõ ràng là có một vết nứt hộp sọ và những vết thương cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến tử vong ngay lập tức", chuyên gia y tế cho biết thêm.

Crescenti từ chối bình luận về việc Payne có bị ảnh hưởng bởi chất kích thích vào thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm hay không và kêu gọi công chúng không nên "vội vàng" đồn đoán trong khi chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng hơn.

Theo nhiều trang truyền thông phương Tây, phòng khách sạn của Liam Payne có rượu và các chất gây nghiện vương vãi. Một số hình ảnh đã được lan truyền.

Thông báo về khám nghiệm tử thi cũng nói thêm: "Có những vết thương do tư thế ngã của nạn nhân, có thể Payne đã không có phản xạ để tự bảo vệ mình và bị ngã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh hoặc hoàn toàn bất tỉnh”.

Ca sĩ người Anh được phát hiện rơi từ ban công tầng ba tại Khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina. Payne mới 31 tuổi. Cảnh sát cho biết Payne bị "thương tích cực kỳ nghiêm trọng" và các nhân viên y tế tuyên bố anh đã tử vong tại hiện trường.

Người phát ngôn của Bộ An ninh thành phố Buenos Aires, Pablo Policicchio, nói với hãng tin Associated Press rằng cựu thành viên One Direction "tự tử từ ban công phòng mình".

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc thương tâm của cựu thành viên One Direction. Ảnh: Dailymail.

Cảnh sát đã được điều động đến khách sạn khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo về "một người đàn ông hung hăng, có thể đang chịu ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu".



Các cảnh sát tại hiện trường nghe thấy tiếng động lớn và phát hiện thi thể của Payne trong sân khách sạn. Ca sĩ đã rơi tự do từ độ cao 13-14m. Người ta vẫn chưa xác định được liệu cú ngã chết người của Payne có phải là cố ý hay không.

Trước khi qua đời, nam ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân nhiều hình ảnh vui vẻ về cuộc sống đời tư. Anh mới cùng bạn gái dự đêm nhạc của Niall Horan – cũng là cựu thành viên One Direction.