Nguyên nhân cao thủ võ thuật Lương Tiểu Long qua đời

Ngày 18/1, thông tin Lương Tiểu Long qua đời được công bố. Theo nguồn tin độc quyền từ St Headline , nam diễn viên mất từ ngày 14/1, tang lễ dự kiến tổ chức vào 26/1 tại Long Cương, Thâm Quyến.

Sau khi tin buồn được công bố, tài khoản Douyin của ông đăng tải bức thư tạm biệt khiến người hâm mộ xúc động: “Tôi đi rất xa để đóng phim. Xin hãy tha thứ vì tôi ra đi mà không lời từ biệt. Mọi người hãy coi như tôi đi đóng phim ở một nơi rất xa. Tôi thích sự bí ẩn một chút. Các bạn hãy sống thật tốt thay tôi. Tình yêu vẫn còn đó. Hãy nhớ rằng tôi yêu mọi người".

Lương Tiểu Long nói lời từ biệt khán giả thông qua lời nhắn trên mạng xã hội Douyin.

Trước những tin đồn như “đột tử”, “qua đời trong lúc ngủ”, quản lý kiêm học trò của Lương Tiểu Long lên tiếng xác nhận ông bị suy tim. Diễn viên chống chọi suốt 7 giờ trước khi ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân.

Quản lý cho biết ban đầu gia đình quyết định giữ kín tin buồn để tôn trọng di nguyện của nghệ sĩ.

“Sư phụ mất ngày 14/1. Lúc đầu chỉ có một người thân ở bên, 10 phút sau thêm hai người tới, một giờ sau lại có thêm người thân. Thầy đã chống chọi suốt 7 tiếng. Trong suốt thời gian đó, người nhà luôn nắm chặt tay thầy. Cuối cùng, thầy vẫn ra đi".

Người quản lý tiết lộ thêm Lương Tiểu Long từng nhiều lần tâm sự về quan niệm sinh tử. Ông tin rằng sống chết có số và mong muốn khi qua đời, mọi người hãy nghĩ rằng ông chỉ đi đóng phim ở một nơi rất xa.

Nhà báo Uông Mạn Linh chia sẻ vào rạng sáng 14/1, Lương Tiểu Long đau ngực dữ dội, mặt tái nhợt. Khi nhập viện ông vẫn tỉnh táo. Khoảng 6h, ông còn đòi xuất viện. Đến hơn 14h, dù được cấp cứu tích cực nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân được cho là suy tim.

Nghệ sĩ gạo cội Hoàng Hạ Huệ xúc động. Bà quen biết Lương Tiểu Long hơn 50 năm, coi ông như em trai. Theo bà, trước đó sức khỏe của ông rất tốt, không có dấu hiệu bệnh tật, vẫn tập võ, cưỡi ngựa, tinh thần minh mẫn.

Tài tử Trần Huệ Mẫn cũng chia sẻ: “Người anh em tốt của tôi đã ra đi. Anh ấy giỏi võ, sống nghĩa khí".

Hình ảnh hiếm hoi về vợ hai của Lương Tiểu Long cùng hai con.

Lương Tiểu Long bước vào showbiz từ năm 15 tuổi với vai trò đóng thế. Thập niên 1970, ông cùng Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long được mệnh danh là “Tứ Long” của điện ảnh xứ Cảng thơm.

Tên tuổi ông gắn liền với các tác phẩm kinh điển như Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp (1981), Trần Chân (1982), v ai Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kungfu...

Tài tử có hai đời vợ, năm 1995, ông tái hôn với bà Tống Tương, kém ông 20 tuổi. Cả hai có một con gái và một con trai. Gia đình ông được đánh giá là êm ấm, tránh xa thị phi showbiz.

Những năm cuối đời, nam diễn viên hoạt động tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc, thường xuyên đăng tải video tập luyện võ thuật, chia sẻ đời sống thường nhật, cho thấy tinh thần minh mẫn và thể lực đáng nể ở tuổi ngoài 70.