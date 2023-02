Nguyên nhân bé trai tử vong bất thường tại trường mầm non ở Nha Trang

Chiều 23/2, cơ quan Công an và Viện KSND TP. Nha Trang đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé trai L.T.N (SN 2021, ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung) bị tử vong tại trường Mầm non Bé Ngoan, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang.

Trường Mầm non Bé Ngoan nơi xảy ra sự việc bé trai 2 tuổi tử vong bất thường. Ảnh V.H.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vùng đầu cháu N. không tổn thương, xương hộp sọ không nứt vỡ và não phù sung huyết. Ở vùng ngực, xương sườn, xương ức không gãy, hố ngực khô và phổi phù xốp đặc. Các thùy phổi phải có màu sắc không đồng nhất, thùy trên phổi phải sung huyết, thùy dưới và thùy giữa phổi phải nhạt màu. Phổi trái sung huyết, lòng khí phế quản có dịch bọt trắng và tuyến ức bình thường. Trong bao tim có khoảng 20ml dịch vàng nhạt, cơ tim nhạt màu và chảy máu rải rác dạng chấm.

Trong khi đó, tại ổ bụng của cháu N. có khoảng 80ml dịch màu vàng nhạt, dạ dày chứa thức ăn dạng nhuyễn và các quai ruột sung huyết kích thước 13x8x5cm. Lách, gan và thận sung huyết. Nguyên nhân ban đầu được xác định, cháu N. tử vong do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp. Các cơ quan chức năng địa phương cũng đã thu các mẫu để xét nghiệm, giám định nguyên nhân tử vong của cháu N.

Trước đó, chiều ngày 22/2, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang nhận được tin báo của ông Lê Quốc Sỹ (SN 1990, trú tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang) trình báo việc con trai là cháu L.T.N (được gửi tại trường Mầm non Bé Ngoan) tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang. Sau khi nhận tin báo, Công an và Viện KSND TP. Nha Trang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera.

Bà Phùng Thị Bích Điệp - Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan, cũng thông tin với báo chí kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé L.T.N tử vong do “bệnh lý”. Tuy nhiên, gia đình cháu bé hoài nghi lý do này. Mẹ của cháu N. yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường cũng như nguyên nhân con trai tử vong. Về nguyên nhân bé tử vong do “bệnh lý” mà phía trường thông tin với báo chí, người mẹ bày tỏ hoài nghi và mong cơ quan chức năng làm rõ.

Trần tình với báo chí, bà Phùng Thị Bích Điệp cho biết bé N. được gia đình gửi đến trường từ sau Tết. Vì ở môi trường mới nên cháu bé hay quấy khóc. Sáng 22/2, khi đưa con tới lớp, phụ huynh thông báo cháu bị viêm họng, rồi đưa thuốc nhờ cô giáo chăm sóc và cho cháu uống thuốc giúp. Buổi sáng, cháu bé vẫn sinh hoạt bình thường nhưng có dấu hiệu mệt. Tới trưa, cả lớp ăn cơm trắng, gà chiên bột, trứng sốt cà chua, canh và món tráng miệng là dưa hấu. Tuy nhiên, bé N. mệt nên cô giáo không cho ăn gà và dưa hấu.

Sau đó, các bé đều được đưa đi ngủ trưa và bé N. cũng được cô giáo nằm cạnh chăm sóc. Nhưng khi phát hiện cháu mệt mỏi, cơ thể nhợt nhạt thì cô giáo liền báo cho Ban giám hiệu trường. Mọi người lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang (ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung) để cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi.