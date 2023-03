Nguyên nhân bất ngờ xe Camry bốc cháy khiến tài xế tử vong

Chiều 25/3, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy nguyên nhân ban đầu vụ ô tô Camry bốc cháy, tài xế tử vong trên ghế lái do tài xế tự tẩm xăng, châm lửa đốt.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 24/3, người dân sống bên đường Nguyễn Thị Định đoạn thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài nghe tiếng động lớn phát ra từ ngoài đường. Khi người dân chạy ra thì hốt hoảng thấy chiếc xe ôtô hiệu Camry biển số TPHCM đang bốc cháy dữ dội , tài xế vẫn ngồi trên ghế lái.

Hiện trường vụ cháy xe

Ngay sau đó, người dân sử dụng các vòi nước sẵn có để dập lửa, đồng thời cạy cửa để giải cứu tài xế ra ngoài nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh cháy xe

Nam tài xế được xác định tên Đặng Ngọc Phương (50 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), tử vong trên ghế lái.