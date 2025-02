Nguyên nhân bánh xe máy bị rung lắc

Tại Việt Nam, xe máy vẫn là phương tiện được phần lớn người dân chọn để đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Sau một thời gian sử dụng, xe máy không tránh khỏi hao mòn, xuống cấp. Trong đó, bánh xe rung lắc là vấn đề người đi xe máy thường xuyên gặp phải.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến khiến bánh xe máy bị rung lắc:

Lốp xe lắp không đúng

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bánh xe máy bị rung lắc là lốp lắp không đúng cách. Khi vành hoặc bánh xe lắp không đúng cách, lốp xe máy có thể bị lệch khi di chuyển.

Trong trường hợp này, nên mang xe đến cửa hàng sửa chữa để kiểm tra và điều chỉnh lại vị trí của lốp.

Mâm xe cong vênh

Mâm xe cong vênh hoặc bị nứt cũng có thể khiến bánh xe bị rung lắc. Nguyên nhân là do xe máy thường xuyên đi qua đoạn đường xấu, gồ ghề gây lực tác động dồn vào mâm xe. Trường bợp mâm xe bị hư hỏng nghiêm trọng, nên thay mới để đảm bảo an toàn.

Áp suất lốp không đảm bảo

Bánh xe bị rung lắc do áp suất lốp không đảm bảo. (Ảnh minh họa)

Áp suất lốp quá cao làm giảm diện tích lốp tiếp xúc với mặt đường, ảnh hưởng đến sự cân bằng của bánh xe. Ngược lại, áp suất lốp quá thấp cũng khiến xe di chuyển nặng nề và bị rung rắc.

Để hạn chế vấn đề này, hãy đảm bảo áp suất lốp đúng với tiêu chuẩn khuyến cáo của nhà sản xuất, không quá cao hoặc quá thấp.

Vòng bi bị mòn

Chức năng của vòng bi trên xe máy là giảm lực ma sát lên các bộ phận khác nhau, bao gồm cả bánh xe. Vòng bi hoạt động ổn định sẽ mang đến trải nghiệm tốt. Ngược lại, nếu vòng bi bị mòn hoặc hỏng sẽ khiến bánh xe rung lắc.

Giảm xóc trước có vấn đề

Giảm xóc có chức năng kết nối bánh xe với trục, giúp giảm chấn giữ cho xe êm ái hơn khi vận hành. Nếu giảm xóc bị xì dầu, lốp xe máy phía trước có thể rung lắc.

Lốp xe hỏng

Lốp xe bị thủng hoặc biến dạng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bánh xe bị rung lắc. Bên cạnh đó, lốp xe không phù hợp với thông số kỹ thuật cũng khiến lốp bị rung lắc.

Ngoài ra, bánh xe đảo cũng có thể do van lốp xe bị xì hơi, khiến xe bị non hơi. Van bị xì hơi có thể do vặn ruột van không chặt, chốt van bị hỏng...