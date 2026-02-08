HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và 6 ô tô

Cao Nguyên |

Chiếc xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước để xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và 6 ô tô

Chiều 8-2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 7 ô tô hư hỏng trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Nguyên nhân tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô tại Đắk Lắk 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 9 giờ 35 phút cùng ngày tại Km 6 + 800m, đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 37H-115.62 do ông Hà Văn Lành (SN 1994, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột theo hướng Đắk Lắk - Lâm Đồng.

Khi xe đầu kéo đến đoạn đường trên đã tông vào xe tải mang BKS: 47H-016.29 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước tông xe tải mang BKS: 47H-00.567 rồi các xe tiếp tục tông vào nhau.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn không gây thiệt hại về người nhưng tổng cộng có 7 ô tô, đầu kéo hư hỏng, thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ là do xe đầu kéo mang BKS: 37H-115.62 không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, để xảy ra vụ tai nạn giao thông.

