HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4

Hoàng Thanh |

Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.

Tối 21-3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4.

Theo đó vào khoảng gần 15 giờ chiều cùng ngày, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà Mai Thị N. (SN 1961, trú đường 17/3, thôn 5, xã Chư Sê).

Vụ cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong tại gia Lai: Nguyên nhân và điều tra - Ảnh 1.

Đám cháy nhà đã khiến 2 chị em ruột tử vong

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng triển khai các cán bộ chiến sĩ, cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng sau khi tiếp cận hiện trường vụ cháy đã phải phá tường, phá mái tôn tìm cách vào bên trong dập tắt đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 2 cháu bé là chị em ruột là cháu Phan Mai Phương T. (SN 2019) và Phan Mai Phương L. (SN 2021), cùng là cháu ngoại bà Mai Thị N. bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài, đến Trung tâm y tế Chư Sê, xã Chư Sê để cấp cứu.

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 2 cháu Phan Mai Phương T. và Phan Mai Phương L. tử vong tại Trung tâm y tế Chư Sê và nhiều vật dụng trong nhà đã bị thiêu rụi.

Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến sự việc 2 chị em cháu nhỏ tử vong có thể là do ngạt khói độc từ việc trần nhựa của căn nhà bị cháy.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại