Nguyên liệu quan trọng trong ngành bán dẫn tăng giá vù vù, Trung Quốc gần như ngưng xuất khẩu, “phả hơi nóng” vào doanh thu “ông trùm” sản xuất số 1 Việt Nam

Phốt pho vàng là mặt hàng quan trọng đối với nền công nghiệp toàn thế giới. Đây là một trong những nguyên liệu đầu vào không thể thiếu trong sản xuất vi mạch điện tử, chất bán dẫn . Hiện tại, khoảng 20% nhu cầu về phốt pho được thúc đẩy bởi ngành bán dẫn.



Tại Việt Nam, Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) được xem là “ông trùm”, có khả năng sản xuất “chìa khóa” để phát triển AI và chất bán dẫn. Sau thương vụ mua lại CTCP Phốt Pho 6, DGC trở thành đơn vị xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất Châu Á. Theo ước tính, doanh nghiệp này hiện chiếm tới gần 1/3 tổng xuất khẩu photpho vàng (nguyên liệu đầu vào quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp như chất bán dẫn và pin xe điện) trên toàn cầu. DGC cũng là công ty duy nhất trên thế giới có thể sản xuất phốt pho vàng từ quặng apatit ở cả dạng bột và dạng cục.

Giá phốt pho vàng tăng trong bối cảnh nhu cầu hồi phục, DGC kỳ vọng hưởng lợi từ nửa cuối năm 2024

Những thông tin tích cực đang đến với DGC khi mà giá phốt pho vàng đang có dấu hiệu hồi phục mạnh trở lại. Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết giá phốt pho vàng nội địa tại Trung Quốc khoảng 3.400 USD/tấn, tăng hơn 10% từ vùng đáy trong tháng 7/2024.

BVSC dự báo giá phốt pho vàng sẽ tiếp tục tăng trở lại khi Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt, các chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã hạn chế cung cấp điện cho các doanh nghiệp, dẫn đến một số nhà máy tạm ngừng sản xuất.

Nguồn cung hạn chế trong bối cảnh nhu cầu có khả năng sẽ tăng trở lại. Ban lãnh đạo DGC trong chia sẻ gần đây cho biết lượng hàng tồn kho của các khách hàng đã dần cạn kiệt, đặc biệt là các khách hàng khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nửa đầu năm 2024, sản lượng bán phốt pho vàng vẫn ở mức ổn định qua các tháng từ 3.000–4.000 tấn/tháng. Riêng tới tháng 7, sản lượng xuất khẩu của DGC đã tốt hơn, đạt hơn 4.700 tấn, gấp đôi so với tháng trước và so với cùng kỳ.

BVSC nhận định sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng của DGC trong nửa sau của năm 2024 sẽ tốt hơn do khách hàng bắt đầu nhập tồn kho trở lại và tỷ trọng bán hàng phốt pho vàng tinh khiết dùng cho chất bán dẫn sẽ tăng lên.

Trong trung và dài hạn, tận dụng cơ hội thị trường chất bán dẫn tăng trưởng hai chữ số, DGC sẽ tăng tỷ trọng doanh thu phốt pho vàng dùng cho sản xuất chips từ 30% lên 70%. Đồng thời, giá phốt pho vàng xuất cho khách hàng Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan dao động 4.000–4.500 USD/tấn – cao hơn khoảng 10- 15% so với khách hàng Ấn Độ.

Lợi nhuận cải thiện tốt nhờ tận dụng cơ hội chu kỳ bán dẫn phục hồi trở lại

BVSC đánh giá động lực tăng trưởng doanh thu trong năm nay và sang tới 2025 chủ yếu vẫn đến từ sản phẩm phốt pho vàng. Kỳ vọng doanh thu DGC có thể tăng trưởng 20-35% trong giai đoạn 2024- 2025 nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi. BVSC ước tính sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng của DGC sẽ tăng 25% trong 2024 và tiếp tục tăng thêm 30% trong 2025.

Đối với các mảng kinh doanh khác, BVSC nhận định nguồn cung phân bón MAP/DAP trên thế giới đang thiếu hụt do Trung Quốc vẫn hạn chế xuất khẩu mặt hàng này, trong khi đó nhu cầu tăng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. DGC có thể sẽ tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh sản xuất phân lân thay thế cho WAP, khi mà mảng này có biên lợi nhuận tốt hơn so với WAP.

Lợi nhuận gộp năm 2024 dự phóng tăng 14% so với cùng kỳ với kỳ vọng tỷ trọng doanh thu phốt pho vàng tăng trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào như than cốc, quặng apatit giảm so với cùng kỳ. BVSC dự phóng lãi ròng của DGC có thể đạt 3.650 tỷ đồng trong năm 2024.

Với năm 2025, doanh thu thuần dự phóng đạt 12.710 tỷ đồng và lãi ròng xấp xỉ 4.500 tỷ. Ước tính lợi nhuận gộp có thể tăng 33% trong 2025 nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phốt pho vàng có độ tinh khiết hơn và được cấp giấy phép khai thác sản lượng quặng gấp đôi tại khai trường 25 vào cuối năm 2024, từ đó nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu đầu vào ở mức 100%.

Về dự án mua lại nhà máy mới cồn Đại Việt, DGC đang tiến hành sửa chữa và nâng cấp lại dây chuyền sản xuất, dự kiến sẽ vận hành thương mại trong đầu tháng 10 với công suất sử dụng tối đa dự kiến trong vòng 1-2 tháng. BVSC dự phóng doanh thu đạt khoảng 1.000 tỷ đồng/năm và LNST khoảng 200-300 tỷ đồng/năm.