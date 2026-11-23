Nguyên Khang cho biết sẽ mặc 3 bộ áo dài kết hợp lối dẫn sâu lắng với sôi động khi làm MC cho chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam tối 24/11 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Nguyên Khang sẽ dẫn Muôn sắc Việt Nam cùng á hậu Thụy Vân. Chương trình được tổ chức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Nam MC cho biết, anh nhận lời dẫn chương trình bởi ý nghĩa của sự kiện: "Chương trình không đơn thuần là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Tôi hào hứng với cách kết nối di sản với sáng tạo đương đại để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống trong đời sống hôm nay", anh nói.

Đây là lần thứ 3 Nguyên Khang dẫn concert quốc gia.

Trở lại sân vận động Mỹ Đình, Nguyên Khang cho biết cảm xúc vẫn như cũ nhưng anh phải chuẩn bị kỹ hơn bởi Muôn sắc Việt Nam thiên về chiều sâu văn hóa. Trước đó, anh từng 2 lần dẫn concert quốc gia Tổ quốc trong tim vào tháng 8/2025 tại Mỹ Đình với khoảng 50.000 khán giả và tháng 8 năm nay tại TP.HCM với khoảng 40.000 người.

"Điều tôi mong chờ nhất không phải là đứng trước 50.000 khán giả mà là cùng họ tạo nên một nhịp đập chung", nam MC chia sẻ.

Về trang phục, Nguyên Khang dự kiến mặc ba bộ áo dài gồm một bộ truyền thống và hai bộ lấy cảm hứng từ cổ phục Việt. Theo anh, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn là biểu tượng văn hóa.

Nam MC muốn giữ sự trang trọng của một chương trình quy mô quốc gia nhưng không tạo khoảng cách với khán giả. Ở những phần giới thiệu về di sản, anh sẽ chọn lối dẫn sâu lắng, giàu hình ảnh. Khi chương trình chuyển sang các tiết mục sôi động, anh dự định tăng tương tác để khuấy động khán đài.

Nam MC đã chuẩn bị 3 bộ đồ để xuất hiện tại Muôn sắc Việt Nam.

"Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn", anh nói.

Nguyên Khang cho rằng khán giả từng xem anh ở Tổ quốc trong tim sẽ thấy một hình ảnh khác so với khi anh dẫn các chương trình truyền hình: Mạnh mẽ và sôi nổi hơn. Với Thụy Vân, anh kỳ vọng hai phong cách dẫn khác nhau sẽ bổ trợ cho nhau trên sân khấu.

Bên cạnh sự chuẩn bị cho chương trình, nam MC cũng chia sẻ về giá trị văn hóa mà anh càng trưởng thành càng trân trọng, đó là tiếng Việt. Làm MC, anh luôn nhắc bản thân phải cân nhắc từng lời, lựa chọn cách diễn đạt vừa chuẩn mực vừa có cảm xúc.

"Gìn giữ văn hóa đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là cách chúng ta nói lời cảm ơn, cách xưng hô với người lớn tuổi, cách kể cho con cháu nghe về quê hương, hay đơn giản là giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ", anh nói.

Nam MC sẽ liên tục biến hóa với nhiều cách dẫn trong chương trình để kết nối với khán giả, nghệ sĩ một cách trọn vẹn nhất.

Muôn sắc Việt Nam kéo dài khoảng 120 phút, bắt đầu lúc 20h, gồm phần khai từ Đất nước muôn đời và ba chương: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu.

Theo ban tổ chức, khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình tái hiện 17 di sản được UNESCO ghi danh. Dàn nghệ sĩ có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik... Ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam do nhóm sản xuất DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi thể hiện.

Nguyên Khang được biết đến qua các gameshow, chương trình âm nhạc như Giọng hát Việt, Sing My Song. Anh hiện sản xuất và dẫn The Khang Show. Ngày 5/12, anh tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ tại TP.HCM, đánh dấu 20 năm làm MC.