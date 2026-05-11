HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nguyễn Duy Tấn - người đàn ông đánh nam shipper vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM khai gì?

Minh Tuệ
|

Nguyên nhân vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc kiểm tra đơn hàng, dẫn đến hành động thiếu kiềm chế của ông Nguyễn Duy Tấn.

Liên quan đến vụ “Nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 11/5, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Rạch Dừa đã làm việc với nam shipper giao hàng và người đàn ông đánh nam shipper trên địa bàn.

Bước đầu, tại công an anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa, nam shipper giao hàng) và ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa) thừa nhận hành vi như đoạn clip đăng tải.

Người đàn ông đánh nam shipper được mời lên làm việc

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 10/5, anh C. đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn ở số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa.

Trong quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông Tấn yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công an, mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, các hành vi hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự của công dân mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định, tuyệt đối không manh động, tự ý dùng bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại