Nguyên do Pháp khẩn cấp xem xét thiết lập kho dự trữ ngũ cốc chiến lược?

Ngày 6/11, đài phát thanh RTL của Pháp đưa tin, Chính phủ Pháp đang khẩn trương xem xét thành lập các kho dự trữ ngũ cốc chiến lược.

Một kho chứa ngũ cốc của Pháp.

Pháp duy trì kho dự trữ lương thực chiến lược sau Thế chiến II, nhưng đã giải tán hệ thống này vào những năm 1950.

Tuy nhiên, chính quyền hiện nay tin tình trạng bất ổn quốc tế ngày càng gia tăng đòi hỏi hành động ngay lập tức.

Mặc dù hiện tại nước này sở hữu 4.500 kho chứa ngũ cốc có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cơ bản trong một tháng nếu xảy ra xung đột, nhưng chủ sở hữu các cơ sở này không bị hạn chế xuất khẩu ngũ cốc từ những kho dự trữ này.

"Ngày nay, công tác xây dựng kho dự trữ chiến lược đang được tiến hành trên khắp châu Âu, ở mọi quốc gia châu Âu ngoại trừ Pháp. Điều này hoàn toàn khó chấp nhận.

Chúng ta có năng lực hạt nhân, nhưng trên thực tế, an ninh lương thực quan trọng hơn nhiều, đó là lý do tại sao chúng ta nhất thiết phải thiết lập các kho dự trữ này", Eric Thirouin, người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất ngũ cốc AGPB Cerealiers de France, nói.

Theo đài RTL, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genevard đã chỉ thị các bộ ngành của mình nhanh chóng thành lập một nhóm làm việc, và trình bày các đề xuất chính sách cụ thể trước cuối tháng này.

Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra thông báo chính thức tới các quốc gia thành viên EU, kêu gọi họ tăng cường an ninh lương thực trong nước.