Ẩu đả nổ ra trong một phiên họp của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/12/2025.

Một phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ (Nghị viện) dành để thảo luận về ngân sách nhà nước năm tới đã bị gián đoạn do một vụ ẩu đả quy mô lớn giữa các nghị sĩ.

Cuộc tranh cãi bằng lời nói nhanh chóng leo thang thành xô xát thể xác liên quan đến hàng chục nghị sĩ.

Từ thảo luận đến hành hung

Vụ việc xảy ra trong lúc các đại diện đảng đối lập đang phát biểu chỉ trích chính sách kinh tế của chính phủ. Căng thẳng giữa các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) và đảng đối lập chính Cộng hòa Nhân dân (CHP) lên đến đỉnh điểm khi cuộc tranh luận chuyển sang hướng cá nhân.

Theo lời các nhân chứng, sau một cuộc tranh cãi gay gắt, một số nghị sĩ đã rời chỗ ngồi và tiến về phía bục phát biểu. Chỉ trong vài giây, một cuộc ẩu đả đã nổ ra trong phòng họp: các nghị sĩ đấm nhau, xô đẩy và cố gắng quật ngã đối thủ xuống sàn.

Phiên họp bị tạm dừng

Chủ tịch Quốc hội buộc phải lập tức tuyên bố tạm nghỉ và lập lại trật tự, nhưng phải mất một lúc mới xoa dịu được các chính trị gia đang nóng giận.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy các đồng nghiệp đang cố gắng tách những người tham gia tích cực nhất vào cuộc ẩu đả, tạo thành một hàng rào người giữa hai phe đối lập.





Hậu quả của sự cố

Hậu quả của vụ ẩu đả là một số đại biểu cần được chăm sóc y tế ngay tại chỗ, nhưng theo báo cáo sơ bộ, không ai bị thương nặng. Phiên họp đã bị hoãn lại vài giờ.

Điều đáng chú ý là đây không phải là vụ việc đầu tiên tương tự xảy ra trong quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ: các cuộc tranh luận gay gắt ở Ankara thường kết thúc bằng ẩu đả, đặc biệt là khi thảo luận về các vấn đề chính sách nội địa quan trọng.

Ủy ban kỷ luật của quốc hội dự kiến sẽ xem xét hành vi của những người liên quan đến vụ ẩu đả, và có thể quyết định tạm thời đình chỉ những người kích động tích cực nhất tham dự các phiên họp.